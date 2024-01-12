С Купянского направления еженедельно эвакуируют до 150 человек - Синегубов

Из Купянского района еженедельно эвакуируются от 50 до 150 человек. Об этом во время брифинга рассказал председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

Детали

"У нас продолжается эвакуация. С Купянского направления мы еженедельно эвакуируем от 50 до 150 человек. Недавно был запрос на эвакуацию 10 семей с детьми", - сказал Синегубов.

В то же время он рассказал, что несмотря на те обстрелы, которые были нанесены по населенному пункту Липцы, люди не желают выезжать. Также за минувшие сутки эвакуировали только одного жителя Купянщины.

"Так же не хотят выезжать и жители приграничья. Хотя мы постоянно проводим коммуникации о необходимости эвакуации из этого населенного пункта, в том числе",- добавил глава ОВА.

"Хотя мы постоянно проводим коммуникации о необходимости эвакуации из этого населенного пункта, в том числе",- добавил глава ОВА.

Кроме того, председатель Харьковской ОВА рассказал, что энергетикам удается восстанавливать от ста до тысячи точек электроснабжения, которые получают повреждения в результате обстрелов, но примерно такое же количество и теряется в результате ударов рф.

"Сейчас у нас обесточены около 16 тыс. абонентов по области и 34 тыс. абонентов без газоснабжения", - резюмировал Синегубов.

Напомним

Ранее Синегубов сообщил, что рф имитирует свою активность на белгородщине, но враг не имеет достаточно сил для наступления на Харьков.