Армия рф обстреляла Харьковскую область: повредили школу и телекомкомпанию

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Военный эксперт рассказал, какие задачи выполняли и как работали сбитые ВСУ вражеские самолеты А-50 и Ил-22
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Военный эксперт рассказал, какие задачи выполняли и как работали сбитые ВСУ вражеские самолеты А-50 и Ил-22

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Недостатки в производстве, низкое качество материалов: Рувин объяснил, почему часть вражеских ракет не долетает до Украины и падает в рф
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Недостатки в производстве, низкое качество материалов: Рувин объяснил, почему часть вражеских ракет не долетает до Украины и падает в рф

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Эксперт: отмена банковской тайны - мечта Гетманцева, которая приведет к обложению налогами всего и всех
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Эксперт: отмена банковской тайны - мечта Гетманцева, которая приведет к обложению налогами всего и всех

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Неделя для активных действий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 января
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Неделя для активных действий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 января

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Правоохранители обязаны проверить информацию о возможном подкупе судей ВС по делу агента фсб Шепелева - эксперт
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Правоохранители обязаны проверить информацию о возможном подкупе судей ВС по делу агента фсб Шепелева - эксперт

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"Фанат Харькова" Кирилл Кернес замалчивает преступления россии в родном городе
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"Фанат Харькова" Кирилл Кернес замалчивает преступления россии в родном городе

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Пожар в ТРЦ "Космополит" в Киеве: проведена эвакуация людей
13 января  •  176430 просмотра

Пожар в ТРЦ "Космополит" в Киеве: проведена эвакуация людей

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Военный эксперт оценил, сколько Украине нужно Patriot для эффективного сбивания баллистики
12 января  •  244308 просмотра

Военный эксперт оценил, сколько Украине нужно Patriot для эффективного сбивания баллистики

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Те, кто не был вместе со страной в трудные времена, не имеют морального права претендовать на политическую карьеру - эксперты
12 января  •  242461 просмотра

Те, кто не был вместе со страной в трудные времена, не имеют морального права претендовать на политическую карьеру - эксперты

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В деле Шепелева без "бабок" не обошлось - Мосийчук
12 января  •  215736 просмотра

В деле Шепелева без "бабок" не обошлось - Мосийчук

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Около 210 жалоб относительно курения в публичных местах получила Госпродпотребслужба
12 января  •  206336 просмотра

Около 210 жалоб относительно курения в публичных местах получила Госпродпотребслужба

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Не соответствовала требованиям: Рувин сообщил результаты экспертизы одежды для ВСУ по делу Гринкевича
12 января  •  187338 просмотра

Не соответствовала требованиям: Рувин сообщил результаты экспертизы одежды для ВСУ по делу Гринкевича

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Ни один из судей Верховного Суда не был привлечен к дисциплинарной ответственности в прошлом году - ВСП
12 января  •  157531 просмотра

Ни один из судей Верховного Суда не был привлечен к дисциплинарной ответственности в прошлом году - ВСП

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Кирилла Кернеса не удастся привлечь к уголовной ответственности за возможную торговлю наркотиками из-за сроков давности дела - юрист
12 января  •  133240 просмотра

Кирилла Кернеса не удастся привлечь к уголовной ответственности за возможную торговлю наркотиками из-за сроков давности дела - юрист

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Сейчас нет необходимости во введении карантина в Украине из-за гриппа и COVID-19 - Минздрав
11 января  •  142818 просмотра

Сейчас нет необходимости во введении карантина в Украине из-за гриппа и COVID-19 - Минздрав

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Новости по теме

Армия рф обстреляла Харьковскую область: повредили школу и телекомкомпанию

Российские войска атаковали село Веселое и город Волчанск в Харьковской области, повредив школу и телекоммуникационную компанию.

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Армия рф обстреляла Харьковскую область: повредили школу и телекомкомпанию

По Херсонской области россияне выпустили 581 снаряд: попали в пункт несокрушимости, есть раненые

По данным местных властей, 15 января российские войска 99 раз атаковали Херсонскую область Украины, ранив двух человек.

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По Херсонской области россияне выпустили 581 снаряд: попали в пункт несокрушимости, есть раненые

россияне накрыли артиллерийским огнем Никополь и Марганец

Российская армия продолжила артиллерийские обстрелы Днепропетровской области, в частности, районного центра Никополь и Марганца, что, по сообщениям, привело к разрушениям, но о жертвах не сообщается.

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россияне накрыли артиллерийским огнем Никополь и Марганец

За сутки произошло 94 боевых столкновения - Генштаб

За минувшие сутки на линии соприкосновения произошло 94 боевых столкновения, во время которых противник совершил один ракетный пуск, 68 авиационных ударов и 78 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Несмотря на значительные потери, враг продолжает наступать, но оборона держится крепко.

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За сутки произошло 94 боевых столкновения - Генштаб

Еще плюс 1110 оккупантов и 24 танка: Генштаб обновил данные о потерях врага

С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 372 090 человек личного состава и 6113 танков.

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Еще плюс 1110 оккупантов и 24 танка: Генштаб обновил данные о потерях врага

Враг обстрелял Куцурубскую громаду на Николаевщине, из-под завалов деблокировали женщину и двух детей

Куцурубская община в Николаевской области подверглась обстрелу, в результате которого был поврежден жилой дом. Женщина и двое детей были спасены из-под завалов в удовлетворительном состоянии.

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Враг обстрелял Куцурубскую громаду на Николаевщине, из-под завалов деблокировали женщину и двух детей

Авиация сил обороны нанесла 23 удара за сутки - Генштаб

За минувшие сутки авиация Объединенных сил нанесла 23 удара по личному составу, вооружению и военной технике противника на 22 направлениях, а также по одному зенитно-ракетному комплексу противника.

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Авиация сил обороны нанесла 23 удара за сутки - Генштаб

Россия через три года будет угрожать границам НАТО - премьер Эстонии

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас предупредила, что Россия может представлять военную угрозу для восточных границ НАТО в течение трех-пяти лет. Она подчеркнула подготовку к такому сценарию, увеличение расходов на оборону и поддержку стратегии "сдерживания" России.

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Россия через три года будет угрожать границам НАТО - премьер Эстонии

В России студента приговорили к 5 годам колонии за якобы "сотрудничество с украинскими спецслужбами"

Студента в России приговорили к пяти годам заключения за якобы сотрудничество с украинскими спецслужбами, а также к дополнительному году ограничения свободы после освобождения. Его обвинили в распространении "проукраинских материалов" и сборе местной военной разведки.

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В России студента приговорили к 5 годам колонии за якобы "сотрудничество с украинскими спецслужбами"

В России заявили об атаке дронов в Воронежской и Белгородской областях

Как сообщается, российские оборонные системы перехватили и уничтожили 12 украинских беспилотников в Воронежской и Белгородской областях, согласно сообщению Министерства обороны России.

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В России заявили об атаке дронов в Воронежской и Белгородской областях