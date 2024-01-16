Армия рф обстреляла Харьковскую область: повредили школу и телекомкомпанию

Российские войска в прошедшие сутки сбросили КАБы на село Веселое, обстреляли из РСЗО город Волчанск в Харьковской области, в первом есть повреждения школы, во втором - телекомкомпании, сообщил во вторник глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

Вчера около 15:30 враг обстрелял КАБами село Веселое. Повреждено здание школы, разрушено здание клуба. (...) В 21:50 и 23:00 оккупанты из РСЗО нанесли удар по городу Волчанск. Повреждено административное здание компании телекоммуникационных услуг - написал Синегубов в Telegram.

В обоих случаях о пострадавших не сообщается.

По данным главы ОВА, в целом артиллерийским и минометным ударам врага подверглись около 20 населенных пунктов Харьковской области, в частности: Гурьев Казачок Богодуховского района; Казачья Лопань Харьковского района; Огурцово, Волчанск, Бочковое, Охримовка Чугуевского района; Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое Купянского района. Авиационные удары враг нанес по селу Веселое Харьковского района, селу Берестовое Купянского района.

"ВСУ отбили 2 атаки врага возле Синьковки Купянского района", - сообщил Синегубов.

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Напомним,

Из Купянского района еженедельно эвакуируются от 50 до 150 человек.