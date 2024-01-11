Враг несет значительные потери в районе Купянского леса, готовится к возобновлению наступательных действий на Северском направлении - Сырский

Российские оккупанты не оставляют попыток вытеснить подразделения Сил обороны из Купянского леса, враг несет значительные потери. Наблюдается подготовка к возобновлению наступательных действий врага на Северском направлении. Об этом сообщил командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский, пишет УНН.

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По его словам, оперативная обстановка на Востоке остается сложной. Враг продолжает наступательные действия на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях.

россияне не оставляют попыток вытеснить подразделения Сил обороны из Купянского леса и захватить Синьковку - хотят заблокировать Купянск. Однако благодаря действиям ВСУ враг несет значительные потери. Несмотря на это, пытается нарастить усилия прежде всего за счет человеческого ресурса.

На Лиманском направлении противник проводит наступательные действия с целью вытеснить Силы обороны за реку Черный Жеребец. Там оккупанты осуществляют интенсивные артиллерийские обстрелы.

Кроме того, враг перемещает с территории российской федерации в этот район дополнительные штурмовые роты и проводит подготовку новых штурмовых отрядов в базовых лагерях. Также пытается проводить разминирование путей выдвижения, указал Сырский.

Серебрянское лесничество продолжает оставаться одним из направлений сосредоточения основных усилий противника - заметил командующий.

По его словам, на данном направлении осуществляются безуспешные попытки атаковать наши позиции при поддержке бронетехники в направлениях Диброва, Торское и Диброва, Ямполь.

Кроме того, наблюдается подготовка к возобновлению наступательных действий врага на Северском направлении. Для этого россияне перемещают подразделения "шторм" и осуществляют формирование штурмовых рот.

Как сообщается, в районе Бахмута оккупанты прилагают все усилия для выхода на рубеж канала Северский Донец - Донбасс.

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С севера Бахмута противник проводит штурмовые действия в направлении Богдановки, с привлечением подразделений "добровольческого корпуса". Пытается создать благоприятные условия для наступления на Часов Яр и восстановить утраченное положение в районах каскада озер восточнее Клещеевки и Курдюмовки, для чего привлекает подразделения воздушно-десантных войск и мотострелковые части из состава северного флота.

Несмотря на широкомасштабные наступательные действия врага наши воины на всех направлениях крепко держат оборонительные рубежи и наносят врагу значительные потери. Все необходимые решения наши командиры принимают вовремя, ставя целью эффективное поражение живой силы противника и сохранение жизни наших воинов - подчеркнул Сырский.

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