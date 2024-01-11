Враг несет значительные потери в районе Купянского леса, готовится к возобновлению наступательных действий на Северском направлении - Сырский
Российские войска пытаются захватить Купянский лес, но несут значительные потери; идет подготовка к возобновлению наступательных действий на Северском направлении.
В Северной Корее произошло землетрясение вблизи ядерного полигона
Возле северокорейского ядерного полигона Пунгери произошло землетрясение магнитудой 2,4 балла; его причина остается неизвестной.
Неизвестные угрожали взорвали дом судьи, который ведет дело против Трампа
Судья Артур Энгорон, который ведет дело Трампа, получил угрозу о минировании его дома перед слушанием дела.
Зеленский прибыл в Латвию
Президент Украины Зеленский находится в Латвии, после визитов в Эстонию и Литву.
Украина и Эстония будут работать над увеличением производства дронов и артснарядов - Кулеба
Украина и Эстония усилят производство беспилотников и артиллерии, а также договорились о совместных шагах для использования замороженных российских активов.
В Авдеевке в опасности остаются более 1100 жителей - Нацполиция
Четверо погибших, восемь раненых в Авдеевке в результате обстрелов рф с начала года; более 1100 жителей остаются в опасности.
НКРЭКУ утвердил инвестпрограмму "Укрэнерго": более 60% ее средств предполагается на строительство новых объектов в энергосистеме
НКРЭКУ утвердила инвестиционную программу Укрэнерго на 4,4 млрд грн, направленную на восстановление и усиление энергетической инфраструктуры Украины после атаки. Более 60% - это новое строительство.
Разрушенные жилые дома: в ОВА показали последствия последнего обстрела Херсона
В Херсонской ОГА показали изуродованные дома и дворы горожан, которые были повреждены во время последнего обстрела.
"Евровидение-2024": объявлен порядок выступлений в финале Национального отбора
Определен порядок выступлений в Национальном отборе на Евровидение 2024; финал 3 февраля, жюри и общественность решат, кто поедет от Украины.
Нанесение 716 млн грн убытков "Укрэнерго": сообщено о подозрении главе банка Альянс и Киперману
Четырем лицам, в том числе председателю правления "Альянс Банка" и бывшему директору "Укрэнерго", было предъявлено обвинение в хищении 716 млн грн НЭК "Укрэнерго" с помощью незаконной схемы продажи электроэнергии.