Ворог несе значні втрати в районі Куп’янського лісу, готується до відновлення наступальних дій на Сіверському напрямку - Сирський
Київ • УНН
Російські війська намагаються захопити Куп'янський ліс, але зазнають значних втрат; йде підготовка до відновлення наступальних дій на Сіверському напрямку.
Російські окупанти не полишають спроб витіснити підрозділи Сил оборони з Куп’янського лісу, ворог несе значні втрати. Спостерігається підготовка до відновлення наступальних дій ворога на Сіверському напрямку. Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський, пише УНН.
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За його словами, оперативна обстановка на Сході залишається складною. Ворог продовжує наступальні дії на Куп’янському, Лиманському та Бахмутському напрямках.
росіяни не полишають спроб витіснити підрозділи Сил оборони з Куп’янського лісу та захопити Синьківку – хочуть заблокувати Куп’янськ. Однак завдяки діям ЗСУ ворог несе значні втрати. Попри це, намагається наростити зусилля насамперед за рахунок людського ресурсу.
На Лиманському напрямку противник проводить наступальні дії з метою витіснити Сили оборони за річку Чорний Жеребець. Там окупанти здійснюють інтенсивні артилерійські обстріли.
Крім того, ворог переміщує з території російської федерації в цей район додаткові штурмові роти та проводить підготовку нових штурмових загонів у базових таборах. Також намагається проводити розмінування шляхів висування, вказав Сирський.
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За його словами, на даному напрямку здійснюються безуспішні спроби атакувати наші позиції за підтримки бронетехніки в напрямках Діброва, Торське та Діброва, Ямпіль.
Крім того, спостерігається підготовка до відновлення наступальних дій ворога на Сіверському напрямку. Для цього росіяни переміщують підрозділи "шторм" та здійснюють формування штурмових рот.
Як повідомляється, в районі Бахмута окупанти докладають усіх зусиль для виходу на рубіж каналу Сіверський Донець – Донбас.
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