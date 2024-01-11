В Авдіївці у небезпеці залишаються понад 1100 жителів - Нацполіція
Київ • УНН
Четверо загиблих, вісім поранених в Авдіївці внаслідок обстрілів рф з початку року; понад 1100 жителів залишаються в небезпеці.
З початку року внаслідок ворожих обстрілів Авдіївки Донецької області загинуло четверо людей, ще восьмеро зазнали поранень. У місті залишаються понад 1100 жителів, повідомляє Національна поліція, пише УНН.
Рік щойно почався, а росія вже вбила в Авдіївці четверо людей, ще восьмеро зазнали поранень. У місті залишаються понад 1100 жителів, і всі вони – в небезпеці
росіяни нещадно б’ють по житловому сектору, тому група "Білий Янгол" намагається врятувати тих, хто залишився.
Поліцейські показали відео, як вмовляють евакуюватись бабусю, яку попросили забрати з міста її онуки. Жінка навідріз відмовляється покидати регіон.
Як вказується, погоджується виїхати літня пара, чий будинок зруйнувала ракета.
З початку нового року "білим янголам" Авдіївки вдалося евакуювати з прифронтових населених пунктів понад 20 людей.
Доповнення
Вранці російські війська масовано обстріляли Авдіївку, що на Донеччині. Через ворожі удари в області пошкоджені будинки та заклад освіти.