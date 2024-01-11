Вранці росіяни масовано обстріляли Авдіївку, через удари в області пошкоджені будинки та ліцей

Вранці російські війська масовано обстріляли Авдіївку, що на Донеччині. Через ворожі удари в області пошкоджені будинки та заклад освіти. Про це повідомив у четвер голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.

Деталі

За його словами, в Покровському районі відбувалися поодинокі обстріли Авдіївці - масований артобстріл. У Мар'їнській громаді під ворожим вогнем були Красногорівка, Новомихайлівка і Георгіївка. У Курахівській громаді в зоні ураження опинилась промзона. Вночі росіяни ударили по Мирнограду та пошкодили ліцей.

В Краматорському районі у Костянтинівській громаді були обстріляні Біла Гора, Предтечине, Олександро-Шультине, Маркове і Диліївка. У Лиманській громаді пошкоджено будинок у Ямполі, під вогнем опинились Торське і Зарічне.

Ракетний удар по Харкову: кількість постраждалих зросла до 13

Також повідомляється, що в Бахмутському районі у Залізному внаслідок ворожих обстрілів загинула людина, пошкоджено будинок. Ще один будинок пошкоджено у Щербинівці. У Часовоярській громаді зазнали пошкоджень 6 приватних будинків і дві багатоповерхівки. У Соледарській громаді обстріляні Роздолівка і Васюківка, у Званівській — Переїзне і Верхньокам'янське. У Сіверську пошкоджено 4 будинки.

Раніше УНН повідомляв, що на Донеччині від обстрілів з боку російських військ протягом 10 січня одна людина загинула.