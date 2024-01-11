Вранці росіяни масовано обстріляли Авдіївку, через удари в області пошкоджені будинки та ліцей

ukenru
29 березня, 17:57 • 146978 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 182260 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 166583 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 204138 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 177149 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 152922 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 158335 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 150622 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 425227 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 173212 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+13°
4.5 м/с
50 %
747 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Китай і Тайвань стають головним пріоритетом: Пентагон змінює військову стратегію

Китай і Тайвань стають головним пріоритетом: Пентагон змінює військову стратегію

30 березня, 02:37 • 94756 перегляди
Уряд Угорщини перед національним опитуванням розсилає громадянам список причин не підтримувати вступ України до ЄС

Уряд Угорщини перед національним опитуванням розсилає громадянам список причин не підтримувати вступ України до ЄС

30 березня, 03:28 • 100260 перегляди
Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

30 березня, 04:05 • 99324 перегляди
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

08:26 • 45506 перегляди
По Донеччині завдано понад 3680 обстрілів за добу: руйнування житлових будинків і транспорту у містах, поранення людини

По Донеччині завдано понад 3680 обстрілів за добу: руйнування житлових будинків і транспорту у містах, поранення людини

08:40 • 83427 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 276517 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 425227 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 474284 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 479730 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 386520 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

08:26 • 45510 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 182261 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 142744 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 136207 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 109470 перегляди
Актуальне
Вранці росіяни масовано обстріляли Авдіївку, через удари в області пошкоджені будинки та ліцей

Вранці росіяни масовано обстріляли Авдіївку, через удари в області пошкоджені будинки та ліцей

Київ • УНН

 • 23666 перегляди

Російські війська вранці потужно обстріляли Авдіївку, через атаки рф на Донеччині минулої доби пошкоджені житлові будинки та ліцей.

Вранці російські війська масовано обстріляли Авдіївку, що на Донеччині. Через ворожі удари в області пошкоджені будинки та заклад освіти. Про це повідомив у четвер голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає УНН

Деталі

За його словами, в Покровському районі відбувалися поодинокі обстріли Авдіївці - масований артобстріл. У Мар'їнській громаді під ворожим вогнем були Красногорівка, Новомихайлівка і Георгіївка. У Курахівській громаді в зоні ураження опинилась промзона. Вночі росіяни ударили по Мирнограду та пошкодили ліцей.

В Краматорському районі у Костянтинівській громаді були обстріляні Біла Гора, Предтечине, Олександро-Шультине, Маркове і Диліївка. У Лиманській громаді пошкоджено будинок у Ямполі, під вогнем опинились Торське і Зарічне.

Ракетний удар по Харкову: кількість постраждалих зросла до 1311.01.24, 08:46 • 27795 переглядiв

Також повідомляється, що в Бахмутському районі у Залізному внаслідок ворожих обстрілів загинула людина, пошкоджено будинок. Ще один будинок пошкоджено у Щербинівці. У Часовоярській громаді зазнали пошкоджень 6 приватних будинків і дві багатоповерхівки. У Соледарській громаді обстріляні Роздолівка і Васюківка, у Званівській — Переїзне і Верхньокам'янське. У Сіверську пошкоджено 4 будинки.

Раніше УНН повідомляв, що на Донеччині від обстрілів з боку російських військ протягом 10 січня одна людина загинула. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Війна
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,121.60
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,829.78