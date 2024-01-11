Вранці росіяни масовано обстріляли Авдіївку, через удари в області пошкоджені будинки та ліцей
Київ • УНН
Російські війська вранці потужно обстріляли Авдіївку, через атаки рф на Донеччині минулої доби пошкоджені житлові будинки та ліцей.
Вранці російські війська масовано обстріляли Авдіївку, що на Донеччині. Через ворожі удари в області пошкоджені будинки та заклад освіти. Про це повідомив у четвер голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.
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За його словами, в Покровському районі відбувалися поодинокі обстріли Авдіївці - масований артобстріл. У Мар'їнській громаді під ворожим вогнем були Красногорівка, Новомихайлівка і Георгіївка. У Курахівській громаді в зоні ураження опинилась промзона. Вночі росіяни ударили по Мирнограду та пошкодили ліцей.
В Краматорському районі у Костянтинівській громаді були обстріляні Біла Гора, Предтечине, Олександро-Шультине, Маркове і Диліївка. У Лиманській громаді пошкоджено будинок у Ямполі, під вогнем опинились Торське і Зарічне.
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Також повідомляється, що в Бахмутському районі у Залізному внаслідок ворожих обстрілів загинула людина, пошкоджено будинок. Ще один будинок пошкоджено у Щербинівці. У Часовоярській громаді зазнали пошкоджень 6 приватних будинків і дві багатоповерхівки. У Соледарській громаді обстріляні Роздолівка і Васюківка, у Званівській — Переїзне і Верхньокам'янське. У Сіверську пошкоджено 4 будинки.
Раніше УНН повідомляв, що на Донеччині від обстрілів з боку російських військ протягом 10 січня одна людина загинула.