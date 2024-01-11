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Ракетний удар по Харкову: кількість постраждалих зросла до 13

Ракетний удар по Харкову: кількість постраждалих зросла до 13

Київ • УНН

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Внаслідок ракетного удару в Харкові постраждало 13 людей, у тому числі турецький і грузинський журналісти; 10 госпіталізовано.

У Харкові кількість постраждалих внаслідок ракетного удару армії рф по готелю напередодні ввечері зросла до 13 людей, повідомляє УНН із посиланням на МВС та Харківську обласну прокуратуру.

Харків. За оновленою інформацією, кількість постраждалих унаслідок ракетного обстрілу готелю  зросла до 13 осіб

У відомстві оприлюднили відео перших хвилин після російського удару. На кадрах поліцейські надають допомогу мешканцям готелю.

В обласній прокуратурі доповнили, що серед постраждалих - громадянин Туреччини та громадянка Грузії, обидва є журналістами турецького медіа.

За даними прокуратури, станом на зараз 10 людей перебувають у лікарні, трьом була надана допомога на місці.

Доповнення

Своєю чергою голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомляє про 12 постраждалих через ракетний удар по Харкову.

За його даними, одна ракета потрапила в землю біля фасаду будівлі, друга - в дах будівлі з подальшим частковим руйнуванням задньої частини готелю.

Постраждали 12 осіб. Станом на зараз у медзакладах перебуває 2 людей: 35-річний чоловік, стан важкий та 71-річна жінка, стан середній

- написав Синєгубов у Telegram.

Доповнення

Загалом, минулої доби артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали понад 15 населених пунктів Харківщини, зокрема: Синьківка, Іванівка, Петропавлівка, Берестове Куп'янського району; Гатище, Плетенівка, Землянки Чугуївського району;

Авіаційних ударів ворог завдав біля населених пунктів Вільча Чугуївського району; Вільхуватка, Петропавлівка, Кучерівка, Подоли Куп'янського району, Лозова Лозівського району. 

Вчора близько 22:00 окупанти обстріляли с. Подоли Куп'янського району. Травм зазнали 84-річна жінка та 84-річний чоловік, їм надали допомогу на місці.

О 14:00 ворог завдав удару по м. Вовчанськ. Пошкоджено приватний будинок, лінії електропередач.

О 14:30 та 15:44  обстріляли двома авіабомбами с. Вільхуватка. Загинула 49-річна жінка. Пошкоджено 10 будинків, навчальний заклад та магазин.

Нагадаємо

10 січня, близько 22:30 ворог зі сторони Бєлгорода завдав ракетного удару ЗРК С-300 по Київському району Харкова. Пошкоджено автомобілі, підприємства та житлові будинки.

Попередньо, ракети були випущені з території бєлгородської області рф.

Тетяна Краєвська

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