росіяни влучили двома ракетами біля готелю в центрі Харкова, серед постраждалих – турецькі журналісти
Київ • УНН
Російські ракети влучили в готель у Харкові, поранивши 10 осіб, у тому числі турецьких журналістів.
Кількість постраждалих внаслідок удару росіян по Харкову ввечері 10 січня зросла до 10 людей. Окупанти влучили біля готелю в середмісті двома ракетами. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
Деталі
Синєгубов повідомив, що станом на цю хвилину є 10 постраждалих.
Одна людина - у тяжкому стані, одна - отримала поранення та перебуває у середньому стані, інші - легкому. Серед постраждалих - журналісти турецького видання, які проживали в готелі
Ліквідація наслідків триває, рятувальники продовжують гасіння пожежі.
Доповнення
За даними поліції, ворог поцілив по цивільному об'єкту в Київському районі Харкова близько 22:30. На місці влучання розпочалася пожежа. Там горять автівки. Залучені усі профільні служби.
У Харкові росіяни поцілили у цивільний об'єкт, палає парковка поруч10.01.24, 22:59 • 26250 переглядiв