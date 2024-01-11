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росіяни влучили двома ракетами біля готелю в центрі Харкова, серед постраждалих – турецькі журналісти

росіяни влучили двома ракетами біля готелю в центрі Харкова, серед постраждалих – турецькі журналісти

Київ • УНН

 • 31561 перегляди

Російські ракети влучили в готель у Харкові, поранивши 10 осіб, у тому числі турецьких журналістів.

Кількість постраждалих внаслідок удару росіян по Харкову ввечері 10 січня зросла до 10 людей. Окупанти влучили біля готелю в середмісті двома ракетами. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.

Деталі

Синєгубов повідомив, що станом на цю хвилину є 10 постраждалих.

Одна людина - у тяжкому стані, одна - отримала поранення та перебуває у середньому стані, інші - легкому. Серед постраждалих - журналісти турецького видання, які проживали в готелі

додав глава ОВА.

Ліквідація наслідків триває, рятувальники продовжують гасіння пожежі.

Доповнення

За даними поліції, ворог поцілив по цивільному об'єкту в Київському районі Харкова близько 22:30. На місці влучання розпочалася пожежа. Там горять автівки. Залучені усі профільні служби.

У Харкові росіяни поцілили у цивільний об'єкт, палає парковка поруч10.01.24, 22:59 • 26250 переглядiв

Лілія Подоляк

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