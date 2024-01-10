У Харкові росіяни поцілили у цивільний об'єкт, палає парковка поруч
Київ • УНН
Російський ракетний удар по цивільному об'єкту в Харкові; повідомляється про високий ризик людських жертв і пожежі.
Російські загарбники поцілили ракетами по цивільному об’єкту. Ймовірність того, що є жертви – висока. Про це заявив міський голова Харкова Ігор Терехов, передає УНН.
Удар прийшовся по цивільному обʼєкту. Висока вирогідність жертв серед людей, що в ньому знаходилися.
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Терехов також додав, що поріч із місцем прильоту на парковці спалахнули автомобілі. Туди вже виїхали усі відповідні служби.
За попередньою інформаціє є руйнування будівлі.
Очільник ОВА Олег Синєгубов поточнив, що російські окупанти вдарили по Київському району Харкова.
Попередньо били ракетами С-300.
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Раніше УНН повідомив про те що у Харківській області зафіксовані атаки.