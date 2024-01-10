Окупанти вдарили керованими авіабомбами по селищу на Харківщині: є загибла, спалахнула школа

російські військові сьогодні вдарили керованими авіаційними бомбами по селу Вільхуватка Херсонської області. Відомо про одну загиблу жінку. Внаслідок атаки сталась пожежа в школі. Про це у повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.

Окупанти завдали ударів керованими авіабомбами по селу Вільхуватка Куп’янського району. Внаслідок ворожого удару загинула 48-річна жінка - написав Синєгубов у Telegram.

За його словами, внаслідок ворожої атаки пошкоджено 10 приватних будинків та магазин. Також виникла пожежа в школі.

Екстрені служби продовжують ліквідацію наслідків, вказав Синєгубов.

Доповнення

російські військові минулої доби атакували понад 17 населених пунктів Харківської області, зокрема у вівторок ввечері вдарили по Харкову двома ракетами С-300. Пошкоджено дитячий лікувальний оздоровчий центр. Обійшлось без постраждалих.