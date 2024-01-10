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Окупанти вдарили керованими авіабомбами по селищу на Харківщині: є загибла, спалахнула школа

Київ • УНН

 • 24698 перегляди

Російські війська атакували селище Вільхуватка Харківської області, вбивши одну жінку, пошкодивши житлові будинки, магазин і школу.

російські військові сьогодні вдарили керованими авіаційними бомбами по селу Вільхуватка Херсонської області. Відомо про одну загиблу жінку. Внаслідок атаки сталась пожежа в школі. Про це у повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, пише УНН

Окупанти завдали ударів керованими авіабомбами по селу Вільхуватка Куп’янського району. Внаслідок ворожого удару загинула 48-річна жінка

- написав Синєгубов у Telegram.

За його словами, внаслідок ворожої атаки пошкоджено 10 приватних будинків та магазин. Також виникла пожежа в школі. 

Екстрені служби продовжують ліквідацію наслідків, вказав Синєгубов. 

Доповнення

російські військові минулої доби атакували понад 17 населених пунктів Харківської області, зокрема у вівторок ввечері вдарили по Харкову двома ракетами С-300. Пошкоджено дитячий лікувальний оздоровчий центр. Обійшлось без постраждалих.

Тетяна Краєвська

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