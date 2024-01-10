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Ворог за добу обстріляв понад 17 населених пунктів Харківщини, вдарив по обласному центру двома ракетами С-300

Ворог за добу обстріляв понад 17 населених пунктів Харківщини, вдарив по обласному центру двома ракетами С-300

Київ • УНН

 • 32181 перегляди

Російські війська обстріляли понад 17 населених пунктів Харківської області, випустивши по Харкову дві ракети С-300 і пошкодивши лікувальний оздоровчий центр; про жертви не повідомляється.

російські військові минулої доби атакували понад 17 населених пунктів Харківської області, зокрема у вівторок ввечері вдарили по Харкову двома ракетами С-300. Пошкоджено дитячий лікувальний оздоровчий центр. Обійшлось без постраждалих. Про це у середу повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, пише УНН

Близько 23:00 російські окупанти вдарили по Харкову із території бєлгорода двома ракетами С-300. Пошкоджено дитячий лікувальний оздоровчий центр. Зруйновані медичний корпус, будівля їдальні, пошкоджена територія закладу. На щастя, без постраждалих

- написав Синєгубов у Telegram.

Деталі

Протягом доби окупанти завдали ударів по більш як 17 населених пунктах області: Уди, Веселе, Слобожанське Харківського району, Вовчанськ, Мала Вовча Чугуївського району, Куп‘янськ, Іванівка Куп’янського району. Авіаудари зафіксували по Веселому, Петропавлівці, Іванівці, Табаївці, Піщаному, Берестовому Куп’янського району. 

Близько 9:30 внаслідок ворожого обстрілу пошкоджені опори ліній електропередач у с. Слобожанське Харківського району. Без постраждалих. 

 Пізніше росіяни повторно обстріляли селище. Було пошкоджено будівлю селищної ради, вікна, дах, паркан, стіни та прилегле сусіднє приміщення. Потерпілих немає.

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Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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