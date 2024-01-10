Ворог за добу обстріляв понад 17 населених пунктів Харківщини, вдарив по обласному центру двома ракетами С-300
Київ • УНН
Російські війська обстріляли понад 17 населених пунктів Харківської області, випустивши по Харкову дві ракети С-300 і пошкодивши лікувальний оздоровчий центр; про жертви не повідомляється.
російські військові минулої доби атакували понад 17 населених пунктів Харківської області, зокрема у вівторок ввечері вдарили по Харкову двома ракетами С-300. Пошкоджено дитячий лікувальний оздоровчий центр. Обійшлось без постраждалих. Про це у середу повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
Близько 23:00 російські окупанти вдарили по Харкову із території бєлгорода двома ракетами С-300. Пошкоджено дитячий лікувальний оздоровчий центр. Зруйновані медичний корпус, будівля їдальні, пошкоджена територія закладу. На щастя, без постраждалих
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Протягом доби окупанти завдали ударів по більш як 17 населених пунктах області: Уди, Веселе, Слобожанське Харківського району, Вовчанськ, Мала Вовча Чугуївського району, Куп‘янськ, Іванівка Куп’янського району. Авіаудари зафіксували по Веселому, Петропавлівці, Іванівці, Табаївці, Піщаному, Берестовому Куп’янського району.
Близько 9:30 внаслідок ворожого обстрілу пошкоджені опори ліній електропередач у с. Слобожанське Харківського району. Без постраждалих.
Пізніше росіяни повторно обстріляли селище. Було пошкоджено будівлю селищної ради, вікна, дах, паркан, стіни та прилегле сусіднє приміщення. Потерпілих немає.
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