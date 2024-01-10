Окупанти за добу 73 рази обстріляли Херсонщину: двоє поранених
Київ • УНН
Херсонська область зазнала 73 ударів армії рф минулої доби. Двоє цивільних отримали поранення внаслідок обстрілів житлових будинків та об'єктів критичної інфраструктури.
Херсонська область за минулу добу зазнала 73 ворожих обстрілів, двоє людей постраждали, повідомив у середу голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
За минулу добу противник здійснив 73 обстріли, випустивши 374 снаряди з мінометів, артилерії, РСЗВ, танків та БпЛА. Також здійснив ракетний удар, застосувавши балістику. По місту Херсон ворог випустив 11 снарядів
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За його словами, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; об'єкти критичної інфраструктури у Херсоні та Херсонському районі; банківську установу, завод, навчальний заклад та адмінбудівлю в Херсоні.
"Через російську агресію 2 людини дістали поранення", - вказав Прокудін.
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