Окупанти за добу 73 рази обстріляли Херсонщину: двоє поранених

Херсонська область за минулу добу зазнала 73 ворожих обстрілів, двоє людей постраждали, повідомив у середу голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.

За минулу добу противник здійснив 73 обстріли, випустивши 374 снаряди з мінометів, артилерії, РСЗВ, танків та БпЛА. Також здійснив ракетний удар, застосувавши балістику. По місту Херсон ворог випустив 11 снарядів - написав Прокудін у Telegram.

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За його словами, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; об'єкти критичної інфраструктури у Херсоні та Херсонському районі; банківську установу, завод, навчальний заклад та адмінбудівлю в Херсоні.

"Через російську агресію 2 людини дістали поранення", - вказав Прокудін.

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