Окупанти обстріляли Харків з території бєлгорода: попередньо, із ЗРК С-300
Київ • УНН
Російські війська атакували Харків ракетами С-300 з бєлгорода. Про жертви поки що не повідомляється.
Армія рф завдала ударів по Харкову з території Бєлгорода. Попередньо, били із ЗРК С-300. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
Окупанти завдали ударів, попередньо - із ЗРК С-300 з території Бєлгорода. На цю хвилину - без постраждалих
За його словами, інформація щодо руйнувань у Харкові та області уточнюється.
"Не покидайте укриттів до відбою повітряної тривоги!" - резюмував Синєгубов.
Нагадаємо
Як повідомляв УНН, окупанти завдали ударів по Харкову.