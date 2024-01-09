Окупанти обстріляли Харків з території бєлгорода: попередньо, із ЗРК С-300

Армія рф завдала ударів по Харкову з території Бєлгорода. Попередньо, били із ЗРК С-300. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.

Окупанти завдали ударів, попередньо - із ЗРК С-300 з території Бєлгорода. На цю хвилину - без постраждалих - повідомив Синєгубов

За його словами, інформація щодо руйнувань у Харкові та області уточнюється.

"Не покидайте укриттів до відбою повітряної тривоги!" - резюмував Синєгубов.

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Як повідомляв УНН, окупанти завдали ударів по Харкову.