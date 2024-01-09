Оккупанты обстреляли Харьков с территории белгорода: предварительно, из ЗРК С-300
Киев • УНН
Российские войска атаковали Харьков ракетами С-300 из белгорода. О жертвах пока что не сообщается.
Армия рф нанесла удары по Харькову с территории белгорода. Предварительно, били из ЗРК С-300. Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.
Оккупанты нанесли удары, предварительно - из ЗРК С-300 с территории белгорода. На данный момент - без пострадавших
По его словам, информация о разрушениях в Харькове и области уточняется.
"Не покидайте укрытий до отбоя воздушной тревоги!" - резюмировал Синегубов.
Напомним
Как сообщал УНН, оккупанты нанесли удары по Харькову.
Оккупанты обстреляли Харьков с территории белгорода: предварительно, из ЗРК С-300
Российские войска атаковали Харьков ракетами С-300 из белгорода. О жертвах пока что не сообщается.
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