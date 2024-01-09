Харків під ракетними ударами - Терехов
Київ • УНН
Харків зазнає ракетних обстрілів, що підтвердили міський голова Ігор Терехов та голова обласної військової адміністрації, закликавши мешканців залишатися в укриттях.
Окупанти завдають ударів по Харкову. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, передає УНН.
"Харків під ракетними ударами", - повідомив Терехов.
Інформацію про атаки підтвердив і голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Окупанти завдають ударів. Жителі Харкова та області: перебувайте в укриттях", - повідомив глава ОВА.
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