Харьков под ракетными ударами - Терехов
Харьков подвергается ракетным обстрелам, что подтвердили городской голова Игорь Терехов и глава областной военной администрации, призвав жителей оставаться в укрытиях.
Фонд Елены Зеленской: привлекли к помощи украинцам партнеров из 25 стран мира
Фонд Елены Зеленской заручился поддержкой 25 стран мира и собрал около 500 миллионов гривен на помощь украинцам.
ПВО Сумщины: сбили "шахед"
ПВО в Сумской области сбила беспилотник "Шахед"; жителей призвали прислушиваться к предупреждениям о воздушных налетах.
У главы Пентагона Остина обнаружили рак - СМИ
Министр обороны США Ллойд Остин попал в больницу с осложнениями после операции на простате.
Северное направление: Признаков формирования ударных групп противника нет - Повх
Российские войска обстреливают Сумы и Чернигов, но формирования ударных группировок противника не наблюдается; более 1000 противотанковых мин, установленных саперами.
Агенты "АТЕШ" проникли в российский ракетный центр
Боевики АТЕШ проникли в ключевой российский центр предупреждения о ракетном нападении, получили секретную информацию и передали ее украинским войскам.
"Укрнафта" может потерять управление над заправками Медведчука Glusco и "Татнефть": АРМА инициирует расторжение договора
АРМА стремится разорвать контракты с "Укрнафтой" из-за неэффективного управления активами подсанкционных пророссийских активистов Glusco и российской "Татнефти", поскольку компания не выполняет ожидаемых поступлений в государственный бюджет Украины.
Дроновая атака на Сумщине: бпла попал в дом культуры
Российские беспилотники повредили дом культуры и жилые дома в Краснополье Сумской области. О пострадавших не сообщается.
Сосредоточились на фермерах: москва активизировала механизмы принудительной мобилизации на оккупированных территориях - ГУР
россия усиливает принудительную мобилизацию в оккупированных Херсоне и Запорожье, ориентируясь на фермеров для пополнения потерь в войсках. Невыполнение требований грозит штрафами и принудительным призывом в армию.
Лубинец встретился с послом Катара Гади Аль-Гаджри: говорили о возвращении пленных украинцев
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека обсудила с послом Катара вопрос возвращения депортированных детей, военнопленных и гражданских лиц из россии. Катар помогает Украине в репатриации своих граждан.