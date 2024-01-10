Оккупанты за сутки 73 раза обстреляли Херсонщину: двое раненых

Всемирный день метро, День сокращения расходов на электроэнергию. Что еще можно отметить 10 января

Именно 10 января 1863 года в Лондоне была запущена первая в мире линия подземки. Само название "метро" происходит от сокращения названия компании "Metropolitan Railway", которая и построила эту линию.