Оккупанты за сутки 73 раза обстреляли Херсонщину: двое раненых
Киев • УНН
Херсонская область подверглась 73 ударам армии рф за прошедшие сутки. Двое гражданских получили ранения в результате обстрелов жилых домов и объектов критической инфраструктуры.
Херсонская область за минувшие сутки подверглась 73 вражеским обстрелам, два человека пострадали, сообщил в среду председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.
За минувшие сутки противник совершил 73 обстрела, выпустив 374 снаряда из минометов, артиллерии, РСЗО, танков и БпЛА. Также совершил ракетный удар, применив баллистику. По городу Херсон враг выпустил 11 снарядов
Детали
По его словам, российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; объекты критической инфраструктуры в Херсоне и Херсонском районе; банковское учреждение, завод, учебное заведение и админздание в Херсоне.
"Из-за российской агрессии 2 человека получили ранения", - указал Прокудин.
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Оккупанты за сутки 73 раза обстреляли Херсонщину: двое раненых
Херсонская область подверглась 73 ударам армии рф за прошедшие сутки. Двое гражданских получили ранения в результате обстрелов жилых домов и объектов критической инфраструктуры.
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