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Оккупанты за сутки 73 раза обстреляли Херсонщину: двое раненых

Киев  •  УНН

10 январь 2024, 06:19  •  9226 просмотра

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Херсонская область подверглась 73 ударам армии рф за прошедшие сутки. Двое гражданских получили ранения в результате обстрелов жилых домов и объектов критической инфраструктуры.

Херсонская область за минувшие сутки подверглась 73 вражеским обстрелам, два человека пострадали, сообщил в среду председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

За минувшие сутки противник совершил 73 обстрела, выпустив 374 снаряда из минометов, артиллерии, РСЗО, танков и БпЛА. Также совершил ракетный удар, применив баллистику. По городу Херсон враг выпустил 11 снарядов

- написал Прокудин в Telegram.

Детали 

По его словам, российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; объекты критической инфраструктуры в Херсоне и Херсонском районе; банковское учреждение, завод, учебное заведение и админздание в Херсоне.

"Из-за российской агрессии 2 человека получили ранения", - указал Прокудин. 

Оккупанты обстреляли Харьков с территории белгорода: предварительно, из ЗРК С-30009 январь 2024, 21:53 • 27257 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
Окупанти за добу 73 рази обстріляли Херсонщину: двоє поранених
Occupants fired 73 times in Kherson region over 24 hours: two wounded
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