Враг за сутки обстрелял более 17 населенных пунктов Харьковщины, ударил по областному центру двумя ракетами С-300
Российские войска обстреляли более 17 населенных пунктов Харьковской области, выпустив по Харькову две ракеты С-300 и повредив лечебный оздоровительный центр; о жертвах не сообщается.
россия применила несколько ракет из КНДР во время атаки на Украину 6 января - Белый дом
россия запустила северокорейские ракеты по Украине 6 января, что является нарушением резолюций ООН.
Днепропетровщина: россияне атаковали дроном Никополь, повреждена ЛЭП
Российские войска нанесли удар с беспилотника по Никополю, повредив инфраструктуру.
Оккупанты за сутки 73 раза обстреляли Херсонщину: двое раненых
Херсонская область подверглась 73 ударам армии рф за прошедшие сутки. Двое гражданских получили ранения в результате обстрелов жилых домов и объектов критической инфраструктуры.
Еще плюс 800 оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях врага
С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 366 790 человек личного состава и 6038 танков.
В Украине масштабная воздушная тревога: в ВС ВСУ сообщают о ракетной опасности
В Украине объявили ракетную угрозу после взлета вражеского самолета МиГ-31К. Воздушная тревога объявлена во всех регионах.
Всемирный банк прогнозирует худшее полугодие для роста мировой экономики за последние 30 лет
Всемирный банк прогнозирует снижение глобального роста в 2024 году. Самые низкие темпы роста ожидаются в развивающихся странах.
Ночной обстрел Харькова: враг бил по детскому оздоровительному лагерю
Харьков был обстрелян россиянами, которые нацелились на пустой детский лагерь, что привело к разрушениям, но обошлось без жертв.
После полномасштабного вторжения россии в Украину экспорт ЕС в рф упал до 37% после полномасштабного вторжения россии в Украину
Экспорт ЕС в россию упал до 37% после полномасштабного вторжения в Украину, причем только 32% товаров попали под санкции; Китай, Турция и Армения являются альтернативными источниками для россии.
Украинские военные отбили многочисленные атаки врага на Авдеевском и Марьинском направлениях: ситуация на фронте
Украинские войска отбили многочисленные атаки противника на разных направлениях, удерживая свои позиции и нанося потери российским войскам.