Враг за сутки обстрелял более 17 населенных пунктов Харьковщины, ударил по областному центру двумя ракетами С-300

российские военные за прошедшие сутки атаковали более 17 населенных пунктов Харьковской области, в частности во вторник вечером ударили по Харькову двумя ракетами С-300. Поврежден детский лечебный оздоровительный центр. Обошлось без пострадавших. Об этом в среду сообщил председатель ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

Около 23:00 российские оккупанты ударили по Харькову с территории Белгорода двумя ракетами С-300. Поврежден детский лечебный оздоровительный центр. Разрушены медицинский корпус, здание столовой, повреждена территория заведения. К счастью, без пострадавших - написал Синегубов в Telegram.

Детали

В течение суток оккупанты нанесли удары по более чем 17 населенным пунктам области: Уды, Веселое, Слобожанское Харьковского района, Волчанск, Малая Волчья Чугуевского района, Купянск, Ивановка Купянского района. Авиаудары зафиксировали по Веселому, Петропавловке, Ивановке, Табаевке, Песчаному, Берестовому Купянского района.

Около 9:30 в результате вражеского обстрела повреждены опоры линий электропередач в с. Слобожанское Харьковского района. Без пострадавших.

Позже россияне повторно обстреляли поселок. Было повреждено здание поселкового совета, окна, крыша, забор, стены и прилегающее соседнее помещение. Пострадавших нет.

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