Оккупанты ударили управляемыми авиабомбами по поселку на Харьковщине: есть погибшая, вспыхнула школа

российские военные сегодня ударили управляемыми авиационными бомбами по селу Ольховатка Херсонской области. Известно об одной погибшей женщине. В результате атаки произошел пожар в школе. Об этом сообщил председатель ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

Оккупанты нанесли удары управляемыми авиабомбами по селу Ольховатка Купянского района. В результате вражеского удара погибла 48-летняя женщина - написал Синегубов в Telegram.

По его словам, в результате вражеской атаки повреждены 10 частных домов и магазин. Также возник пожар в школе.

Экстренные службы продолжают ликвидацию последствий, указал Синегубов.

Дополнение

российские военные за прошедшие сутки атаковали более 17 населенных пунктов Харьковской области, в частности во вторник вечером ударили по Харькову двумя ракетами С-300. Поврежден детский лечебный оздоровительный центр. Обошлось без пострадавших.