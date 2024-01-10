В Харькове россияне попали в гражданский объект, пылает парковка рядом

Российские захватчики попали ракетами по гражданскому объекту. Вероятность того, что есть жертвы - высокая. Об этом заявил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает УНН.

Удар пришелся по гражданскому объекту. Высокая вероятность жертв среди людей, которые в нем находились. - написал Терехов.

Детали

Терехов также добавил, что рядом с местом прилета на парковке вспыхнули автомобили. Туда уже выехали все соответствующие службы.

По предварительной информации есть разрушение здания.

Глава ОВА Олег Синегубов уточнил, что российские оккупанты ударили по Киевскому району Харькова.

Предварительно били ракетами С-300.

Оккупанты ударили управляемыми авиабомбами по поселку на Харьковщине: есть погибшая, вспыхнула школа

Напомним

Ранее УНН сообщил о том что в Харьковской области зафиксированы атаки.