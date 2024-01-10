росіяни атакували Харківщину: по обласному центру вдарили ракетами
Київ • УНН
Російські війська атакували Харків ракетами; мешканців закликали сховатися в укриттях на тлі триваючих обстрілів.
Ввечері росіяни атакували Харків та область. Про удари по регіону повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
Окупанти завдають ударів Жителі Харкова та області - перебувайте в укриттях!
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Про атаку на Харків першим написав мер Ігор Терехов. Він зазначив що місто росіяни атакують ракетами.
Зазначимо, що повітряну тривогу в Харківській області оголосили ще о 21:19. А в 22:31 в обласному центрі прогриміли вибухи.
Нагадаємо
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