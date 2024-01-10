россияне атаковали Харьковскую область: по областному центру ударили ракетами
Киев • УНН
Российские войска атаковали Харьков ракетами; жителей призвали укрыться в укрытиях на фоне продолжающихся обстрелов.
Вечером россияне атаковали Харьков и область. Об ударах по региону сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.
Оккупанты наносят удары Жители Харькова и области - находитесь в укрытиях!
Детали
Об атаке на Харьков первым написал мэр Игорь Терехов. Он отметил что город россияне атакуют ракетами.
Отметим, что воздушную тревогу в Харьковской области объявили еще в 21:19. А в 22:31 в областном центре прогремели взрывы.
Напомним
российские военные сегодня ударили управляемыми авиационными бомбами по селу Ольховатка Херсонской области. Известно об одной погибшей женщине. Разрушены жилые дома, магазин и местная школа.
россияне атаковали Харьковскую область: по областному центру ударили ракетами
Российские войска атаковали Харьков ракетами; жителей призвали укрыться в укрытиях на фоне продолжающихся обстрелов.
США подготовили резолюцию в поддержку демократии Тайваня - Reuters
Американские законодатели поддержали резолюцию в поддержку демократии на Тайване, что разозлило Пекин накануне тайваньских выборов. Резолюция подчеркивает право Тайваня на самооборону и свободу.
В Верховной раде обнародовали один из вариантов утверждения Закона о мобилизации
Народный депутат Украины Ярослав Железняк очертил процесс принятия закона о мобилизации, который включает доработку правительством и первое чтение в пятницу. Эта схема не является окончательной и имеет жесткие временные рамки.
Более двух миллионов загранпаспортов и почти полтора миллиона ID-карточек оформили украинцы в прошлом году - МВД
В 2023 году Государственная миграционная служба Украины выдала более 2,7 миллиона паспортов и 1,4 миллиона ID-карт, а услуги теперь доступны в 7 иностранных государствах.
Законопроект о мобилизации: в СН опровергли информацию о решении вернуть документ Кабмину
Давид Арахамия опроверг информацию о том, что фракция "Слуга народа" решила вернуть законопроект о мобилизации правительству на доработку.
Зеленский и Шимоните обсудили оборонное сотрудничество
Зеленский и премьер-министр Литвы Шимоните обсудили сотрудничество в области обороны, энергетики и инфраструктуры; Зеленский поблагодарил Литву за поддержку.
Одесситов в аэропорт Кишинева будет доставлять аэротрансфер: Кипер рассказал о новом проекте с ПРООН
Олег Кипер обсудил с ПРООН новый проект "Воздушный трансфер", призванный упростить проезд в аэропорт Кишинева, улучшить пересечение границы и уменьшить трафик.
Правительство усиливает поддержку ВПЛ - Шмыгаль
Украинские чиновники во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем обсудили поддержку внутренне перемещенных граждан, сосредоточившись на новом жилье и финансовой помощи.
Законопроект о мобилизации вернут Кабмину на доработку - нардеп
Фракция "Слуга народа" вернет законопроект о мобилизации в Кабмин на доработку, заявил народный депутат Гончаренко.
В столице нашли мертвыми экс-заместителя генпрокурора Ольгу Колинько и ее дочь - источник
Ольга Колинько, бывшая заместитель Генерального прокурора Украины, и ее дочь были найдены мертвыми. Причина смерти пока не известна.