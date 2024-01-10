россияне атаковали Харьковскую область: по областному центру ударили ракетами

Вечером россияне атаковали Харьков и область. Об ударах по региону сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

Оккупанты наносят удары Жители Харькова и области - находитесь в укрытиях! - написал Синегубов.

Детали

Об атаке на Харьков первым написал мэр Игорь Терехов. Он отметил что город россияне атакуют ракетами.

Отметим, что воздушную тревогу в Харьковской области объявили еще в 21:19. А в 22:31 в областном центре прогремели взрывы.

Напомним

российские военные сегодня ударили управляемыми авиационными бомбами по селу Ольховатка Херсонской области. Известно об одной погибшей женщине. Разрушены жилые дома, магазин и местная школа.