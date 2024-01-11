россияне попали двумя ракетами возле отеля в центре Харькова, среди пострадавших - турецкие журналисты

Количество пострадавших в результате удара россиян по Харькову вечером 10 января возросло до 10 человек. Оккупанты попали возле гостиницы в центре города двумя ракетами. Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.

Детали

Синегубов сообщил, что по состоянию на эту минуту есть 10 пострадавших.

Один человек - в тяжелом состоянии, один - получил ранения и находится в среднем состоянии, остальные - в легком. Среди пострадавших - журналисты турецкого издания, которые проживали в отеле добавил глава ОВА.

Ликвидация последствий продолжается, спасатели продолжают тушение пожара.

Дополнение

По данным полиции, враг попал по гражданскому объекту в Киевском районе Харькова около 22:30. На месте попадания начался пожар. Там горят машины. Привлечены все профильные службы.

В Харькове россияне попали в гражданский объект, пылает парковка рядом