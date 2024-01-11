Ракетный удар по Харькову: количество пострадавших возросло до 13

В Харькове количество пострадавших в результате ракетного удара армии р по гостинице накануне вечером возросло до 13 человек, сообщает УНН со ссылкой на МВД и Харьковскую областную прокуратуру.

Харьков. По обновленной информации, количество пострадавших в результате ракетного обстрела гостиницы возросло до 13 человек - говорится в сообщении МВД в Telegram.

В ведомстве обнародовали видео первых минут после российского удара. На кадрах полицейские оказывают помощь жителям отеля.

В областной прокуратуре дополнили, что среди пострадавших - гражданин Турции и гражданка Грузии, оба являются журналистами турецкого медиа.

По данным прокуратуры, по состоянию на сейчас 10 человек находятся в больнице, трем была оказана помощь на месте.

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В свою очередь глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщает о 12 пострадавших из-за ракетного удара по Харькову.

По его данным, одна ракета попала в землю возле фасада здания, вторая - в крышу здания с последующим частичным разрушением задней части отеля.

Пострадали 12 человек. По состоянию на сейчас в медучреждениях находится 2 человека: 35-летний мужчина, состояние тяжелое и 71-летняя женщина, состояние среднее - написал Синегубов в Telegram.

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В общем, за прошедшие сутки артиллерийских и минометных ударов врага подверглись более 15 населенных пунктов Харьковщины, в частности: Синьковка, Ивановка, Петропавловка, Берестовое Купянского района; Гатище, Плетеневка, Землянки Чугуевского района;

Авиационные удары враг нанес возле населенных пунктов Вильча Чугуевского района; Ольховатка, Петропавловка, Кучеровка, Подолы Купянского района, Лозовая Лозовского района.

Вчера около 22:00 оккупанты обстреляли с. Подолы Купянского района. Травмы получили 84-летняя женщина и 84-летний мужчина, им оказали помощь на месте.

В 14:00 враг нанес удар по г. Волчанск. Повреждены частный дом, линии электропередач.

В 14:30 и 15:44 обстреляли двумя авиабомбами с. Ольховатка. Погибла 49-летняя женщина. Повреждены 10 домов, учебное заведение и магазин.

Напомним,

10 января, около 22:30 враг со стороны Белгорода нанес ракетный удар ЗРК С-300 по Киевскому району Харькова. Повреждены автомобили, предприятия и жилые дома.

Предварительно, ракеты были выпущены с территории Белгородской области рф.