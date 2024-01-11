Окупанти вбили ще одного жителя Донеччини
Київ • УНН
Внаслідок російських обстрілів у Донецькій області загинув один житель міста Залізне.
На Донеччині від обстрілів з боку російських військ протягом 10 січня одна людина загинула. Про це повідомив у четвер голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.
За 10 січня росіяни вбили 1 жителя Донеччини — в Залізному.
Доповнення
Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.
росіяни вдарили понад 115 разів по Запорізькій області, випустив 37 дрони: є руйнування11.01.24, 08:52 • 28532 перегляди