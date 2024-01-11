Окупанти вбили ще одного жителя Донеччини

На Донеччині від обстрілів з боку російських військ протягом 10 січня одна людина загинула. Про це повідомив у четвер голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.

За 10 січня росіяни вбили 1 жителя Донеччини — в Залізному. - написав Філашкін у Telegram.

Доповнення

Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

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