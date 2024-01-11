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29 березня, 17:57 • 155289 перегляди

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28 березня, 18:00 • 142936 перегляди

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Окупанти вбили ще одного жителя Донеччини

Окупанти вбили ще одного жителя Донеччини

Київ • УНН

 • 28709 перегляди

Внаслідок російських обстрілів у Донецькій області загинув один житель міста Залізне.

На Донеччині від обстрілів з боку російських військ протягом 10 січня одна людина загинула. Про це повідомив у четвер голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає УНН

За 10 січня росіяни вбили 1 жителя Донеччини — в Залізному.

- написав Філашкін у Telegram.

Доповнення

Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

Image

росіяни вдарили понад 115 разів по Запорізькій області, випустив 37 дрони: є руйнування11.01.24, 08:52 • 28532 перегляди

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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