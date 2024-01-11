росіяни вдарили понад 115 разів по Запорізькій області, випустив 37 дрони: є руйнування

російські війська минулої доби 116 разів обстріляли населені пункти Запорізької області, зокрема, вдарили 37 безпілотниками. Обійшлось без постраждалих, однак є повідомлення про руйнування. Про це повідомив керівник ОВА Юрій Малашко, передає УНН.

Військовослужбовці рф гатили по 20 населених пунктах Запорізької області - зафіксовано 116 ударів – написав Малашко у Telegram.

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79 артобстрілів прийшлися по території Новоандріївки, Новоданилівки, Чарівного, Щербаків, Мирного, Роботиного, Лугівського, Кам'янського, П'ятихаток та інших міст і сіл на лінії вогню.

37 ворожих БПЛА атакували Гуляйполе, Новодарівку, Малинівку, Малу Токмачку, Левадне, Полтавку, Роботине та Малі Щербаки.

Надійшло 15 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали - вказав Малашко.

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