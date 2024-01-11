россияне ударили более 115 раз по Запорожской области, выпустил 37 дронов: есть разрушения
Киев • УНН
Российские войска атаковали Запорожье, нанеся 116 ударов, в частности, применив 37 беспилотников, нанеся ущерб, но обошлось без жертв.
российские войска за прошедшие сутки 116 раз обстреляли населенные пункты Запорожской области, в частности, ударили 37 беспилотниками. Обошлось без пострадавших, однако есть сообщения о разрушениях. Об этом сообщил руководитель ОВА Юрий Малашко, передает УНН.
Военнослужащие рф били по 20 населенным пунктам Запорожской области - зафиксировано 116 ударов
Детали
79 артобстрелов пришлись по территории Новоандреевки, Новоданиловки, Чаривного, Щербаков, Мирного, Роботино, Луговского, Каменского, Пятихаток и других городов и сел на линии огня.
37 вражеских БПЛА атаковали Гуляйполе, Новодаровку, Малиновку, Малую Токмачку, Левадное, Полтавку, Роботино и Малые Щербаки.
Поступило 15 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали
Ракетный удар по Харькову: количество пострадавших возросло до 1311 январь 2024, 06:46 • 4617 просмотров
россияне ударили более 115 раз по Запорожской области, выпустил 37 дронов: есть разрушения
Российские войска атаковали Запорожье, нанеся 116 ударов, в частности, применив 37 беспилотников, нанеся ущерб, но обошлось без жертв.
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