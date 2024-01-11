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россияне ударили более 115 раз по Запорожской области, выпустил 37 дронов: есть разрушения

Киев  •  УНН

11 январь 2024, 06:52  •  2627 просмотра

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Российские войска атаковали Запорожье, нанеся 116 ударов, в частности, применив 37 беспилотников, нанеся ущерб, но обошлось без жертв.

российские войска за прошедшие сутки 116 раз обстреляли населенные пункты Запорожской области, в частности, ударили 37 беспилотниками. Обошлось без пострадавших, однако есть сообщения о разрушениях. Об этом сообщил руководитель ОВА Юрий Малашко, передает УНН.

Военнослужащие рф били по 20 населенным пунктам Запорожской области - зафиксировано 116 ударов

 - написал Малашко в Telegram.

Детали 

79 артобстрелов пришлись по территории Новоандреевки, Новоданиловки, Чаривного, Щербаков, Мирного, Роботино, Луговского, Каменского, Пятихаток и других городов и сел на линии огня.

37 вражеских БПЛА атаковали Гуляйполе, Новодаровку, Малиновку, Малую Токмачку, Левадное, Полтавку, Роботино и Малые Щербаки.

Поступило 15 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали

- указал Малашко.

Ракетный удар по Харькову: количество пострадавших возросло до 1311 январь 2024, 06:46 • 4617 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
росіяни вдарили понад 115 разів по Запорізькій області, випустив 37 дрони: є руйнування
Russians attacked Zaporizhzhia region more than 115 times, fired 37 drones: there is destruction
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россияне ударили более 115 раз по Запорожской области, выпустил 37 дронов: есть разрушения

Российские войска атаковали Запорожье, нанеся 116 ударов, в частности, применив 37 беспилотников, нанеся ущерб, но обошлось без жертв.

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