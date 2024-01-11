Оккупанты убили еще одного жителя Донецкой области

В Донецкой области от обстрелов со стороны российских войск в течение 10 января человек погиб. Об этом сообщил в четверг председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.

За 10 января россияне убили 1 жителя Донецкой области - в Железном. - написал Филашкин в Telegram.

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Общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.

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