Утром россияне массированно обстреляли Авдеевку, из-за ударов в области повреждены дома и лицей

Утром российские войска массированно обстреляли Авдеевку, что в Донецкой области. Из-за вражеских ударов в области повреждены дома и учебное заведение. Об этом сообщил в четверг председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.

Детали

По его словам, в Покровском районе происходили одиночные обстрелы, в Авдеевке - массированный артобстрел. В Марьинской громаде под вражеским огнем были Красногоровка, Новомихайловка и Георгиевка. В Кураховской громаде в зоне поражения оказалась промзона. Ночью россияне ударили по Мирнограду и повредили лицей.

В Краматорском районе в Константиновской громаде были обстреляны Белая Гора, Предтечино, Александро-Шультино, Марково и Дилиевка. В Лиманской громаде поврежден дом в Ямполе, под огнем оказались Торское и Заречное.

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Также сообщается, что в Бахмутском районе в Железном в результате вражеских обстрелов погиб человек, поврежден дом. Еще один дом поврежден в Щербиновке. В Часовоярской громаде получили повреждения 6 частных домов и две многоэтажки. В Соледарской громаде обстреляны Роздоловка и Васюковка, в Звановской - Переездное и Верхнекаменское. В Северске повреждены 4 дома.

Ранее УНН сообщал, что в Донецкой области от обстрелов со стороны российских войск в течение 10 января один человек погиб.