В Авдеевке в опасности остаются более 1100 жителей - Нацполиция

С начала года в результате вражеских обстрелов Авдеевки Донецкой области погибли четыре человека, еще восемь получили ранения. В городе остаются более 1100 жителей, сообщает Национальная полиция, пишет УНН.

Год только начался, а россия уже убила в Авдеевке четыре человека, еще восемь получили ранения. В городе остаются более 1100 жителей, и все они - в опасности - говорится в сообщении Нацполиции.

россияне беспощадно бьют по жилому сектору, поэтому группа "Белый Ангел" пытается спасти тех, кто остался.

Полицейские показали видео, как уговаривают эвакуироваться бабушку, которую попросили забрать из города ее внуки. Женщина наотрез отказывается покидать регион.

Как указывается, соглашается выехать пожилая пара, чей дом разрушила ракета.

С начала нового года "белым ангелам" Авдеевки удалось эвакуировать из прифронтовых населенных пунктов более 20 человек.

Дополнение

Утром российские войска массированно обстреляли Авдеевку, что в Донецкой области. Из-за вражеских ударов в области повреждены дома и учебное заведение.