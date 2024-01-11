Ще плюс 830 окупантів і 12 танків: Генштаб оновив дані про втрати ворога
Київ • УНН
З початку вторгнення в Україну російські війська втратили приблизно 367 620 осіб особового складу і 6050 танків.
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 367 620 осіб, 6050 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.01.24 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 367 620 (+830) осіб,
танків ‒ 6050 (+12) од,
бойових броньованих машин ‒ 11238 (+22) од,
артилерійських систем – 8699 (+15) од,
РСЗВ – 957 (+1) од,
засоби ППО ‒ 641 (+2) од,
літаків – 329 (+0) од,
гелікоптерів – 324 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6834 (+0),
крилаті ракети ‒ 1806 (+1),
кораблі /катери ‒ 23 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистер – 11596 (+21) од,
спеціальна техніка ‒ 1337 (+1).
Сили оборони України завдали ворогу 7 авіаударів за добу – Генштаб11.01.24, 07:12 • 118906 переглядiв