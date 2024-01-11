Сили оборони України завдали ворогу 7 авіаударів за добу – Генштаб
Київ • УНН
Українські військові завдали 7 авіаційних ударів по місцях зосередження противника та знищили ракету Х-59, а також завдали ударів по військових цілях ракетними військами.
Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено керовану авіаційну ракету Х-59. Про це повідомив у ранковому зведенні Генштаб, передає УНН.
Деталі
Підрозділи ракетних військ завдали ураження по:
- 3 районам зосередження особового складу, озброєння та військової техніки,
- пункту управління,
- 2 складам боєприпасів,
- станції радіоелектронної боротьби противника.
Українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.
Генштаб про ситуацію на фронті: протягом доби відбулось 64 бойових зіткненя09.01.24, 19:54 • 30235 переглядiв