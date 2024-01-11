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Сили оборони України завдали ворогу 7 авіаударів за добу – Генштаб

Сили оборони України завдали ворогу 7 авіаударів за добу – Генштаб

Київ • УНН

 • 118906 перегляди

Українські військові завдали 7 авіаційних ударів по місцях зосередження противника та знищили ракету Х-59, а також завдали ударів по військових цілях ракетними військами.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено керовану авіаційну ракету Х-59. Про це повідомив у ранковому зведенні Генштаб, передає УНН.

Деталі

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по:

  • 3 районам зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 
  • пункту управління, 
  • 2 складам боєприпасів,
  • станції радіоелектронної боротьби противника.

Українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. 

Генштаб про ситуацію на фронті: протягом доби відбулось 64 бойових зіткненя09.01.24, 19:54 • 30235 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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