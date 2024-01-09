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Генштаб про ситуацію на фронті: протягом доби відбулось 64 бойових зіткненя

Генштаб про ситуацію на фронті: протягом доби відбулось 64 бойових зіткненя

Київ • УНН

 • 30235 перегляди

Україна повідомила про 64 бойові зіткнення та жертви серед цивільного населення внаслідок російських атак, включаючи повітряні удари та обстріли, на тлі складної ситуації на сході та півдні країни.

У Генеральному штабі ЗСУ заявили, що протягом доби відбулось 64 бойових зіткненя, передає УНН

Протягом доби відбулось 64 бойових зіткненя. Загалом протягом доби ворог завдав 1 ракетного та 29 авіаційних ударів, здійснив 17 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові та багатоквартирні будинки, інша цивільна інфраструктура

- йдеться у повідомленні.

У Генштабі додали, що російська федерація продовжує вести загарбницьку війну. Попри значні втрати, не відмовляється від планів щодо повної окупації України.

"Противник і надалі ігнорує закони та звичаї війни, використовує тактику терору, завдає ударів, здійснює обстріли як військових, так і цивільних об’єктів. Ворог активно застосувує оперативно-тактичну авіацію та квадрокоптери типу "FPV", проводить штурмові дії за підтримки бронетехніки. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною", - додали у Генштабі.

Ще плюс 820 окупантів: Генштаб оновив дані про втрати ворога09.01.24, 07:46 • 36241 перегляд

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