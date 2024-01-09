Генштаб о ситуации на фронте: в течение суток состоялось 64 боевых столкновения

В Генеральном штабе ВСУ заявили, что в течение суток состоялось 64 боевых столкновения, передает УНН.

В течение суток состоялось 64 боевых столкновения. Всего в течение суток враг нанес 1 ракетный и 29 авиационных ударов, совершил 17 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые и многоквартирные дома, другая гражданская инфраструктура - говорится в сообщении.

В Генштабе добавили, что российская федерация продолжает вести захватническую войну. Несмотря на значительные потери, не отказывается от планов по полной оккупации Украины.

"Противник и в дальнейшем игнорирует законы и обычаи войны, использует тактику террора, наносит удары, осуществляет обстрелы как военных, так и гражданских объектов. Враг активно применяет оперативно-тактическую авиацию и квадрокоптеры типа "FPV", проводит штурмовые действия при поддержке бронетехники. Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной", - добавили в Генштабе.

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