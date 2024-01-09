Ще плюс 820 окупантів: Генштаб оновив дані про втрати ворога
Київ • УНН
З початку вторгнення в Україну російські війська втратили приблизно 365 990 осіб особового складу і 6036 танків.
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 365 990 осіб, 6036 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.01.24 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 365 990 (+820) осіб,
танків ‒ 6036 (+5) од,
бойових броньованих машин ‒ 11203 (+9) од,
артилерійських систем – 8672 (+6) од,
РСЗВ – 954 (+1) од,
засоби ППО ‒ 638 (+0) од,
літаків – 329 (+0) од,
гелікоптерів – 324 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6823 (+1),
крилаті ракети ‒ 1805 (+18),
кораблі /катери ‒ 23 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 11552 (+10) од,
спеціальна техніка ‒ 1333 (+5).
На фронті за добу відбулося 67 бойових зіткнень – Генштаб09.01.24, 07:30 • 31811 переглядiв