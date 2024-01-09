На фронті за добу відбулося 67 бойових зіткнень – Генштаб

Упродовж минулої доби відбулося 67 бойових зіткнень на передовій. Загалом ворог завдав 55 ракетних та 22 авіаційних удари, здійснив 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Про це повідомив у ранковому зведенні 9 січня Генштаб, передає УНН.

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У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 5 атак ворога біля Синьківки Харківської області.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 2 атаки окупантів східніше Тернів Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші оборонці відбили 2 атаки противника в районах Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 3 атаки противника поблизу Авдіївки, Сєверного, Тоненького та ще 15 атак неподалік Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати загарбників в районах Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 12 атак.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 7 атак противника південніше Червоного, західніше Вербового та північніше Новопрокопівки.

У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку українські захисники надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив 12 безуспішних штурмових дії на позиції Сил оборони.

Сили оборони знищили 2 ворожі склади боєприпасів – Генштаб