Сили оборони знищили 2 ворожі склади боєприпасів – Генштаб
Київ • УНН
Українські військові вивели з ладу 18 крилатих ракет та знищили 2 склади боєприпасів противника, повідомляє Генеральний штаб.
Українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту, повідомив Генштаб у ранковому зведенні 9 січня, передає УНН.
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Зазначається, що протягом минулої доби силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 18 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.
Також підрозділи ракетних військ уразили 2 склади боєприпасів противника.
На Авдіївському напрямку українські захисники відбили 16 атак ворога – Генштаб07.01.24, 19:13 • 106350 переглядiв