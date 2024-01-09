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Силы обороны уничтожили 2 вражеских склада боеприпасов - Генштаб

Киев  •  УНН

09 январь 2024, 05:04  •  6631 просмотра

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Украинские военные вывели из строя 18 крылатых ракет и уничтожили 2 склада боеприпасов противника, сообщает Генеральный штаб.

Украинские  воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта, сообщил Генштаб в утренней сводке 9 января, передает УНН.

Детали

Отмечается, что за прошедшие сутки силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожено 18 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55.

Также подразделения ракетных войск поразили 2 склада боеприпасов противника.

На Авдеевском направлении украинские защитники отбили 16 атак врага - Генштаб07 январь 2024, 17:13 • 106097 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Война
Сили оборони знищили 2 ворожі склади боєприпасів – Генштаб
Ukrainian Defense Forces destroy 2 enemy ammunition depots - General Staff
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Силы обороны уничтожили 2 вражеских склада боеприпасов - Генштаб

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