Силы обороны уничтожили 2 вражеских склада боеприпасов - Генштаб

В США заявили об отсутствии планов выводить американские войска из Ирака

Пентагон США утверждает, что не планирует выводить 2,5 тыс. военнослужащих из Ирака, вместо этого сосредоточившись на борьбе с ИГИЛ. Просьба о выводе войск из Ирака не поступала.