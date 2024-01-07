На Авдеевском направлении украинские защитники отбили 16 атак врага - Генштаб
Украинские военные отбили 16 атак в Авдеевке и прилегающих районах, противостояли наступлению врага и артиллерийским обстрелам в Донецкой области.
Мы стремимся опираться на лучшее оружие и технику, которые есть в мире - Зеленский
Зеленский стремится усилить противовоздушную оборону Украины и предлагает совместное оборонное производство со Швецией, подчеркивая роль страны в европейской безопасности.
Помощь переселенцам: около 70 тысяч продуктовых наборов выдано в хабах Попаснянской громады за год, более 50 тыс. оформлено "Укрпочтой"
Около 70 тыс. продуктовых наборов было роздано переселенцам Попаснянской громады. Также сообщается об отправке более 55 тыс. по Укрпочте. Также предметами первой необходимости помогали Международная организация по миграции (МОМ), благотворительный фонд "Право на защиту" и другие.
Украина заинтересована в размещении производства ведущих японских компаний на своей территории - Шмыгаль
Украина стремится разместить у себя производства ведущих японских компаний, стремясь укрепить экономические связи с Японией, о чем говорили премьер-министр Шмыгаль и министр иностранных дел Камикава.
Китай вводит санкции против пяти производителей оружия из США
Китай накладывает санкции на американские фирмы за продажу оружия Тайваню, призывая придерживаться принципа "единого Китая" на фоне роста напряженности в преддверии выборов на Тайване.
ДТП с пострадавшими на Львовщине: на трассе Киев - Чоп организовано реверсное движение
Авария произошла на трассе Киев-Чоп, обошлось без жертв; организовано реверсное движение. Полиция реагирует на ситуацию, объезд был организован.
Япония выделила Украине 37 млн долларов на системы обнаружения БПЛА
Япония пообещала выделить $37 млн на систему обнаружения БПЛА для поддержки Украины, а также дополнительную помощь в энергетическом оборудовании.
Над военными полигонами Бундесвера, где тренируются украинцы, обнаружены летающие объекты: существует вероятность, что это разведка рф
Над немецкими военными полигонами, где тренируются украинские войска, часто замечают беспилотники, которыми, как подозревают, управляют российские разведчики; Германия пока не подтвердила эти подозрения.
Желтый уровень опасности: жителей Киевщины предупреждают о гололедице
В Киевской области 8 января ожидается гололедица, объявлен желтый уровень опасности. Из-за снега и гололеда ожидаются перебои в движении транспорта.
Надаль из-за травмы вынужден отказался от участия в Australian Open-2024
Рафаэль Надаль снимается с Открытого чемпионата Австралии 2024 года из-за мышечной травмы, полученной в Брисбене.