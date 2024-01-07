На Авдеевском направлении украинские защитники отбили 16 атак врага - Генштаб

Силы обороны продолжают сдерживать врага на Авдеевском направлении: отражено 5 атак врага в районах Новобахмутовки, Авдеевки и еще 11 атак неподалеку Первомайского и Невельского Донецкой области. Также оккупант безуспешно пытался прорвать оборону ВСУ в районах Марьинки и Новомихайловки; кроме того Силы обороны отбили ряд атак на Лиманском и Купянском направлениях. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ, передает УНН.

Детали

Оперативная информация по состоянию на 18.00 07.01.2024 относительно российского вторжения.

На Авдеевском направлении украинские защитники отбили 5 атак врага в районах Новобахмутовки, Авдеевки. Неподалеку Первомайского и Невельского Донецкой области оккупанты, при поддержке авиации, безуспешно пытались улучшить тактическое положение, - ВСУ отбили 11 атак врага. Также артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись около 15 населенных пунктов (Новокалиново, Новобахмутовка, Бердичи, Авдеевка, Северное, Первомайское Донецкой области).

На Купянском направлении Силы обороны отбили 2 атаки возле Синьковки и Ивановки Харьковской области. сс рф безуспешно пытались улучшить тактическое положение. В то же время под вражеским артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов Харьковской области. Среди них: Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Табаевка.

На Лиманском направлении отражено 3 атаки российских оккупантов восточнее Тернов Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов (в частности, Белогоровка Луганской области и Терны, Ямполовка, Верхнекаменское, Спорное, Раздоловка Донецкой области).

На Бахмутском направлении Силами обороны отражена атака противника вблизи Андреевки Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Дружба Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов (среди них: Григорьевка, Богдановка, Ивановское, Клищеевка, Андреевка Донецкой области).

На Запорожском направлении Силы обороны отбили атаку противника западнее Вербового Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов (указываются - Ольговское, Полтавка, Красное, Белогорье, Роботино, Пятихатки Запорожской области).

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись Херсон Херсон Херсонской области и Дмитровка, Очаков Николаевской области. Авиационные удары российского агрессора в районах населенных пунктов Республиканец, Красный Маяк, Змиевка, Крынки Херсонской области.

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Враг не отказывается от намерения выбить украинские подразделения с плацдармов на левобережье Днепра, - в течение суток противник совершил 2 безуспешные штурмовые действия.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах и осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Клюсы, Бучки, Гремячка Черниговской области; Волфино, Искрисковщина, Мефодовка Сумской области; Уды, Казачья Лопань, Волчанск, Потихоново Харьковской области.

В целом

в течение суток состоялось 29 боевых столкновений. В целом враг нанес 6 ракетных и 40 авиационных ударов, совершил 21 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате атак ссс рф есть жертвы среди гражданского населения, также говорится о раненых. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые и многоквартирные дома, другая гражданская инфраструктура.

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Дополнение

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 4 районам сосредоточения личного состава противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59.

Подразделения ракетных войск поразили пункт управления, склад боеприпасов и артиллерийское средство противника.

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