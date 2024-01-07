Враг пробовал атаковать на нескольких направлениях: ситуация на фронте от Генштаба
Киев • УНН
За сутки произошло 45 боевых столкновений, украинские войска отбили атаки противника на многих направлениях, удерживая свои позиции.
За прошедшие сутки произошло 45 боевых столкновений. В целом враг нанес 9 ракетных и 84 авиационных ударов, совершил 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Об этом говорится в сводке Генерального штаба Украины, передает УНН.
За прошедшие сутки российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 22 БпЛА типа "Shahed-136/131". Противовоздушной обороной Украины уничтожено 19 ударных дронов.
В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении украинские защитники отбили 3 атаки врага в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Ивановка Харьковской области.
На Лиманском направлении оккупанты наступательных (штурмовых) действий не ввели.
На Бахмутском направлении наши воины отбили 2 атаки противника у Орехово-Васильевки и Клищеевки Донецкой области.
В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении Силы обороны за прошедшие сутки отбили 8 атак противника в районах Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 16 атак вблизи Первомайского и Невельского Донецкой области.
На Марьинском направлении наши защитники продолжают сдерживать врага неподалеку Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где отражено 9 атак.
На Шахтерском направлении оккупанты наступательных (штурмовых) действий не вели.
На Запорожском направлении Силы обороны отбили 5 атак противника западнее Вербового, Роботино и южнее Новодаровки Запорожской области.
В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении украинские воины продолжают мероприятия по расширению плацдарма. За прошедшие сутки противник совершил 18 безуспешных штурмовых действий на позиции Сил обороны.
"За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 19 районам сосредоточения личного состава и 1 зенитно-ракетному комплексу противника.
Подразделения ракетных войск поразили 4 района сосредоточения личного состава, 2 пункта управления, склад боеприпасов, 3 артиллерийских средства, радиолокационную станцию ПВО и 4 средства противовоздушной обороны противника", - говорится в сообщении Генштаба.
Враг пробовал атаковать на нескольких направлениях: ситуация на фронте от Генштаба
За сутки произошло 45 боевых столкновений, украинские войска отбили атаки противника на многих направлениях, удерживая свои позиции.
Силы ПВО этой ночью уничтожили 21 вражеский ударный дрон
Украинская противовоздушная оборона сбила 21 из 28 вражеских беспилотников, запущенных оккупантами из России. Атаки были направлены на юг и восток Украины.
В Украине уже работает более 12 тыс. пунктов несокрушимости, еще 700 готовы к открытию - Минвосстановления
Украина открыла 12 596 "пунктов обогрева" для граждан, и более 700 дополнительных пунктов готовы в случае необходимости, на фоне прогнозируемого похолодания.
Международный день программистов, Рождество по старому стилю, День прялки. Что еще можно отметить седьмого января
Международный день программиста отмечается седьмого января и знаменует собой процветание мировой ИТ-индустрии, рынок которой в Украине ежегодно растет на 20-30%.
В армии Китая прошли масштабные чистки: разведка США назвала причины
По данным американской разведки, чистка в армии Си Цзиньпина, вызванная коррупцией, может снизить вероятность крупных военных действий Китая.
"Белые ангелы" доставили в Авдеевку еду для четвероногих пушистиков
Белые Ангелы доставили 750 кг корма владельцам домашних животных в разрушенной Авдеевке.
В центре Тбилиси напали на ведущего популярного реалити-шоу
На ведущего "Prime House" Георгия Назгаидзе напала группа лиц в Тбилиси. Его спас водитель, ведется расследование.
В ГУР заявили, что Украина захватила пленных, в возвращении которых россия очень заинтересована
Украина удерживает российских заключенных, которые представляют интерес для обмена, и переговоры об этом продолжаются. Украина ищет креативные пути для возвращения своих граждан.
В школах Чехии сократилось число учеников из Украины
Оставшиеся ученики отличаются высокими показателями посещаемости уроков,.
Андрей Шевченко попал в рейтинг самых провальных трансферов в истории футбола
Переход Филиппе Коутиньо из "Ливерпуля" в "Барселону" возглавил рейтинг худших футбольных трансферов GiveMeSport, а Шевченко в "Челси" занял шестое место.