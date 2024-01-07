Враг пробовал атаковать на нескольких направлениях: ситуация на фронте от Генштаба

За прошедшие сутки произошло 45 боевых столкновений. В целом враг нанес 9 ракетных и 84 авиационных ударов, совершил 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Об этом говорится в сводке Генерального штаба Украины, передает УНН.

За прошедшие сутки российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 22 БпЛА типа "Shahed-136/131". Противовоздушной обороной Украины уничтожено 19 ударных дронов.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении украинские защитники отбили 3 атаки врага в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Ивановка Харьковской области.

На Лиманском направлении оккупанты наступательных (штурмовых) действий не ввели.

На Бахмутском направлении наши воины отбили 2 атаки противника у Орехово-Васильевки и Клищеевки Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении Силы обороны за прошедшие сутки отбили 8 атак противника в районах Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 16 атак вблизи Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники продолжают сдерживать врага неподалеку Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где отражено 9 атак.

На Шахтерском направлении оккупанты наступательных (штурмовых) действий не вели.

На Запорожском направлении Силы обороны отбили 5 атак противника западнее Вербового, Роботино и южнее Новодаровки Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении украинские воины продолжают мероприятия по расширению плацдарма. За прошедшие сутки противник совершил 18 безуспешных штурмовых действий на позиции Сил обороны.

"За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 19 районам сосредоточения личного состава и 1 зенитно-ракетному комплексу противника.

Подразделения ракетных войск поразили 4 района сосредоточения личного состава, 2 пункта управления, склад боеприпасов, 3 артиллерийских средства, радиолокационную станцию ПВО и 4 средства противовоздушной обороны противника", - говорится в сообщении Генштаба.