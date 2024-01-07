Ворог пробував атакувати на кількох напрямках: ситуація на фронті від Генштабу
Київ • УНН
За добу відбулося 45 бойових зіткнень, українські війська відбили атаки противника на багатьох напрямках, утримуючи свої позиції.
Протягом минулої доби відбулося 45 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 9 ракетних та 84 авіаційних ударів, здійснив 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу України, передає УНН.
Минулої доби російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 22 БпЛА типу "Shahed-136/131". Протиповітряною обороною України знищено 19 ударних дронів.
В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 3 атаки ворога в районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Іванівка Харківської області.
На Лиманському напрямку окупанти наступальних (штурмових) дій не ввели.
На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 2 атаки противника біля Оріхово-Василівки та Кліщіївки Донецької області.
В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку Сили оборони протягом минулої доби відбили 8 атак противника в районах Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 16 атак поблизу Первомайського та Невельського Донецької області.
На Мар’їнському напрямку наші захисники продовжують стримувати ворога неподалік Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 9 атак.
На Шахтарському напрямку окупанти наступальних (штурмових) дій не вели.
На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 5 атак противника західніше Вербового, Роботиного та південніше Новодарівки Запорізької області.
В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку українські воїни продовжують заходи із розширення плацдарму. Протягом минулої доби противник здійснив 18 безуспішних штурмових дій на позиції Сил оборони.
"Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 19 районах зосередження особового складу та 1 зенітно-ракетному комплексу противника.
Підрозділи ракетних військ уразили 4 райони зосередження особового складу, 2 пункти управління, склад боєприпасів, 3 артилерійських засоби, радіолокаційну станцію ППО та 4 засоби протиповітряної оборони противника", - йдеться у повідомленні Генштабу.