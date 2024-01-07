Мы стремимся опираться на лучшее оружие и технику, которые есть в мире - Зеленский

Президент Владимир Зеленский выступил на ежегодной шведской национальной конференции "Общество и оборона", которая является одной из важнейших в Северной Европе в области безопасности и обороны. Зеленский отметил, что сегодня Украина нуждается в усилении своей противовоздушной обороны - как на фронте, так и для защиты людей в тыловых городах и общинах. Во время выступления президент Украины высказал предложения Швеции начать совместную оборонную деятельность, передает УНН.

Украина уже сейчас является и всегда будет одним из самых весомых европейских доноров безопасности. Мы хотим, чтобы и для собственной безопасности, и для безопасности партнеров мы могли опираться на лучшее оружие и технику, которые есть в мире. Поэтому совместное производство со Швецией для нас приоритет. И я уверен, что придет такой день, когда мы с вами сможем увидеть открытие в Украине первого совместного с вами производства - подчеркнул Владимир Зеленский.

Также президент сообщил, что Украина уже начала совместную оборонную деятельность с Турцией, Румынией, Польшей, Великобританией.

Есть соответствующие договоренности с Чехией, Соединенными Штатами и Германией. И конечно, наше предложение для вас - работать вместе, производить вместе, укрепляться вместе - рассказал он.

В выступлении Зеленский подчеркнул, Украина нуждается в усилении своей противовоздушной обороны как на фронте, так и для усиления защиты людей в тыловых городах и общинах.

Кроме того подчеркнул, что главным вызовом сегодняшнего дня в противостоянии российской агрессии является борьба с российской дезинформацией и недопущение обхода Россией введенных против нее санкций.

Напомним,

Зеленский обсудил с представителями оборонного ведомства увеличение производства вооружений в Украине, имея целью сделать так, чтобы вооруженные силы страны больше полагались на отечественное оружие.

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