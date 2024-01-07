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Ми прагнемо спиратися на найкращу зброю та техніку, які є у світі – Зеленський

Ми прагнемо спиратися на найкращу зброю та техніку, які є у світі – Зеленський

Київ • УНН

 • 103033 перегляди

Зеленський прагне посилити протиповітряну оборону України і пропонує спільне оборонне виробництво зі Швецією, підкреслюючи роль країни в європейській безпеці.

Президент Володимир Зеленський виступив на щорічної шведської національної конференції "Суспільство та оборона", що є одним із найважливіших у Північній Європі в галузі безпеки та оборони. Зеленський наголосив, що сьогодні Україна потребує посилення своєї протиповітряної оборони - як на фронті, так і для захисту людей у тилових містах та громадах. Під час виступу президент України висловив пропозиції Швеції розпочати спільну оборонну діяльність, передає УНН.

Україна вже зараз є і завжди буде одним із найбільш вагомих європейських донорів безпеки. Ми прагнемо, щоб і для власної безпеки, і для безпеки партнерів ми могли спиратися на найкращу зброю та техніку, які є у світі. Тому спільне виробництво зі Швецією для нас пріоритет. І я впевнений, що прийде такий день, коли ми з вами зможемо побачити відкриття в Україні першого спільного з вами виробництва

- наголосив Володимир Зеленський.

Також президент повідомив, що Україна вже почала спільну оборонну діяльність із Туреччиною, Румунією, Польщею, Великою Британією.

Маємо відповідні домовленості з Чехією, Сполученими Штатами та Німеччиною. І звичайно, наша пропозиція для вас – працювати разом, виробляти разом, зміцнюватись разом

- розповів він.

У виступі Зеленський підкреслив, Україна потребує посилення своєї протиповітряної оборони як на фронті, так і для посилення захисту людей у тилових містах та громадах.

​​Крім того наголосив, що найголовнішим викликом сьогодення у протистоянні російській агресії є боротьба з російською дезінформацією та недопущення обходу росією запроваджених проти неї санкцій.

Нагадаємо

Зеленський обговорив з представниками оборонного відомства збільшення виробництва озброєнь в Україні, маючи на меті зробити так, щоб збройні сили країни більше покладалися на вітчизняну зброю.

Україна зацікавлена в розміщенні виробництва провідних японських компаній на своїй території - Шмигаль07.01.24, 18:00 • 101698 переглядiв

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