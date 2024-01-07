Україна зацікавлена в розміщенні виробництва провідних японських компаній на своїй території - Шмигаль

Україна зацікавлена в зміцненні економічних відносин з Японією. Зокрема в розміщенні виробництва провідних японських компаній в Україні. Це заявив прем’єр міністр України Денис Шмигаль на зустрічі з міністеркою закордонних справ Японії Йоко Камікавою, передає УНН.

Продовжуємо зміцнювати торговельні відносини та зв’язки між українським і японським бізнесами. Ми провели зустрічі вже з двома бізнес-делегаціями з Японії й зацікавлені в розміщенні в Україні виробництва провідних японських компаній. Розраховуємо, що на Конференції відновлення в Токіо наступного місяця матимемо практичні результати