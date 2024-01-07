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Україна зацікавлена в розміщенні виробництва провідних японських компаній на своїй території - Шмигаль

Україна зацікавлена в розміщенні виробництва провідних японських компаній на своїй території - Шмигаль

Київ • УНН

 • 101698 перегляди

Україна прагне розмістити у себе виробництва провідних японських компаній, прагнучи зміцнити економічні зв'язки з Японією, про що говорили прем'єр-міністр Шмигаль та міністр закордонних справ Камікава.

Україна зацікавлена в зміцненні економічних відносин з Японією. Зокрема в розміщенні виробництва провідних японських компаній в Україні. Це заявив прем’єр міністр України Денис Шмигаль на зустрічі з міністеркою закордонних справ Японії Йоко Камікавою, передає УНН.

Продовжуємо зміцнювати торговельні відносини та зв’язки між українським і японським бізнесами. Ми провели зустрічі вже з двома бізнес-делегаціями з Японії й зацікавлені в розміщенні в Україні виробництва провідних японських компаній. Розраховуємо, що на Конференції відновлення в Токіо наступного місяця матимемо практичні результати

- відзначив Денис Шмигаль.

Деталі

Зі свого боку Йоко Камікава підтвердила, що її країна готує для підписання низку важливих документів. Водночас сторони наголосили, що спільним завданням є залучення якнайбільшої кількості приватних японських компаній до відбудови України.

Також на зустрічі міністри зосередили увагу на питаннях підтримки Формули миру , реалізації реформ, співпраці у сфері інфраструктури, цифровій та атомній галузях та підготовки до Конференції відновлення в Токіо. 

Нагадаємо

Японія виділить Україні 4,5 млрд доларів. Кошти підуть, зокрема, на відновлення держави від російської агресії.

Візит глави МЗС Японії до Києва: Японія пообіцяла продовжувати підтримку України07.01.24, 14:47 • 39035 переглядiв

Ганна Оніщенко

Ганна Оніщенко

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