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Украина заинтересована в размещении производства ведущих японских компаний на своей территории - Шмыгаль

Киев  •  УНН

07 январь 2024, 16:00  •  20676 просмотра

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Украина стремится разместить у себя производства ведущих японских компаний, стремясь укрепить экономические связи с Японией, о чем говорили премьер-министр Шмыгаль и министр иностранных дел Камикава.

Украина заинтересована в укреплении экономических отношений с Японией. В частности в размещении производства ведущих японских компаний в Украине. Это заявил премьер министр Украины Денис Шмыгаль на встрече с министром иностранных дел Японии Йоко Камикавой, передает УНН.

Продолжаем укреплять торговые отношения и связи между украинским и японским бизнесами. Мы провели встречи уже с двумя бизнес-делегациями из Японии и заинтересованы в размещении в Украине производства ведущих японских компаний. Рассчитываем, что на Конференции восстановления в Токио в следующем месяце получим практические результаты

- отметил Денис Шмыгаль.

Детали

Со своей стороны Йоко Камикава подтвердила, что ее страна готовит для подписания ряд важных документов. В то же время стороны подчеркнули, что общей задачей является привлечение как можно большего количества частных японских компаний к восстановлению Украины.

Также на встрече министры сосредоточили внимание на вопросах поддержки Формулы мира, реализации реформ, сотрудничества в сфере инфраструктуры, цифровой и атомной отраслях и подготовки к Конференции восстановления в Токио. 

Напомним,

Япония выделит Украине 4,5 млрд долларов. Средства пойдут, в частности, на восстановление государства от российской агрессии.

Визит главы МИД Японии в Киев: Япония пообещала продолжать поддержку Украины07 январь 2024, 12:47 • 30033 просмотра

Анна Онищенко

Анна Онищенко

Экономика
Україна зацікавлена в розміщенні виробництва провідних японських компаній на своїй території - Шмигаль
Ukraine is interested in placing production of leading Japanese companies on its territory - Shmyhal
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Украина заинтересована в размещении производства ведущих японских компаний на своей территории - Шмыгаль

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