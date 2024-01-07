ВСУ уничтожили вражеский недостроенный железнодорожный мост в Донецкой области
Киев • УНН
Вооруженные силы Украины разрушили частично построенный железнодорожный мост возле Гранитного, что препятствует планам России по прямому железнодорожному сообщению с Мариуполем, Волновахой и Донецком.
ВСУ уничтожили недостроенный железнодорожный мост возле села Гранитное через реку Кальмиус, который оккупанты строили, чтобы установить прямое железнодорожное сообщение с Мариуполем, Волновахой и Донецком, сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, пишет УНН.
Вчера ВСУ прицельным ракетным ударом уничтожило полупостроенный железнодорожный мост, цистерны с топливом и инженерный транспорт в районе с. Гранитное. Пытались сбить (на фото), но в качестве эффективного российского ПВО неплохо выступила сама инженерная база.
Детали
По словам советника, теперь запуск прямой железной дороги из России в Мариуполь, Волноваху и Донецк - это "вопрос закрыт надолго".
Также во время операции Силы обороны установили местонахождение новых батарей ПВО в Мариупольском районе. Координаты уже переданы соответствующим службам.
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Напомним
Еще в конце сентября Петр Андрющенко сообщал, что оккупанты начали строительство железнодорожного моста, чтобы установить прямое железнодорожное сообщение с Мариуполем, Волновахой и Донецком.
По его словам, в случае успеха это позволит включить существующую ветку Мариуполь-Асланово-Кальчик-Волноваха в прямое сообщение с Таганрогом и ростовом-на-дону.
ВСУ уничтожили вражеский недостроенный железнодорожный мост в Донецкой области
Вооруженные силы Украины разрушили частично построенный железнодорожный мост возле Гранитного, что препятствует планам России по прямому железнодорожному сообщению с Мариуполем, Волновахой и Донецком.
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