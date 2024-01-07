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ВСУ уничтожили вражеский недостроенный железнодорожный мост в Донецкой области

Киев  •  УНН

07 январь 2024, 08:06  •  20726 просмотра

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Вооруженные силы Украины разрушили частично построенный железнодорожный мост возле Гранитного, что препятствует планам России по прямому железнодорожному сообщению с Мариуполем, Волновахой и Донецком.

ВСУ уничтожили недостроенный железнодорожный мост возле села Гранитное через реку Кальмиус, который оккупанты строили, чтобы установить прямое железнодорожное сообщение с Мариуполем, Волновахой и Донецком, сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, пишет УНН.

Вчера ВСУ прицельным ракетным ударом уничтожило полупостроенный железнодорожный мост, цистерны с топливом и инженерный транспорт в районе с. Гранитное. Пытались сбить (на фото), но в качестве эффективного российского ПВО неплохо выступила сама инженерная база. 

- написал Андрющенко в Telegram.
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Детали

По словам советника, теперь запуск прямой железной дороги из России в Мариуполь, Волноваху и Донецк - это "вопрос закрыт надолго".

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Также во время операции Силы обороны установили местонахождение новых батарей ПВО в Мариупольском районе. Координаты уже переданы соответствующим службам.

ВСУ уничтожили пункт управления россиян в Саках - Воздушные Силы06 январь 2024, 06:39 • 124306 просмотров

Напомним

Еще в конце сентября Петр Андрющенко сообщал, что оккупанты начали строительство железнодорожного моста, чтобы установить прямое железнодорожное сообщение с Мариуполем, Волновахой и Донецком.

По его словам, в случае успеха это позволит включить существующую ветку Мариуполь-Асланово-Кальчик-Волноваха в прямое сообщение с Таганрогом и ростовом-на-дону.

Анна Онищенко

Анна Онищенко

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