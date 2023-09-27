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Зниження залежності від Кримського мосту: Андрющенко каже, окупанти хочуть залізницю з Маріуполем, Волновахою та Донецьком

Зниження залежності від Кримського мосту: Андрющенко каже, окупанти хочуть залізницю з Маріуполем, Волновахою та Донецьком

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 вересня. УНН. Російські окупанти намагаються встановити пряме залізничне сполучення з Маріуполем, Волновахою та Донецьком, повідомив у середу радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, пише УНН.

Цитата

"Окупанти намагаються побудувати пряме залізничне сполучення з Маріуполем, Волновахою та Донецьком. Зараз це не лише балачки, вони почали будівництво залізничного мосту біля села Гранітне через річку Кальміус", - написав Андрющенко у Telegram.

Деталі

З його слів, у разі успіху це дозволить включити існуючу гілку Маріуполь-Асланове-Кальчик-Волноваха в пряме сполучення з Таганрогом та Ростовом-на-Дону.

"На практиці це не лише глобальне вирішення питання щодо військової та цивільної логістики, але й кардинальне зниження залежності від залізничного сполучення Кримським мостом", - пояснив Андрющенко.

Він нагадав, що залізничне сполучення з Волоновахи на захід йде далі через Розівку-Мелітополь в Крим, на північ – Донецьк.

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У Силах оборони Півдня вказували, що в окупантів у Криму більшає проблем з логістикою.

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