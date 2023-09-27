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Снижение зависимости от Крымского моста: Андрющенко говорит, оккупанты хотят железную дорогу с Мариуполем, Волновахой и Донецком

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 сентября. УНН. Российские оккупанты пытаются установить прямое железнодорожное сообщение с Мариуполем, Волновахой и Донецком, сообщил в среду советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, пишет УНН.

Цитата

"Оккупанты пытаются построить прямое железнодорожное сообщение с Мариуполем, Волновахой и Донецком. Сейчас это не только разговоры, они начали строительство железнодорожного моста возле села Гранитное через реку Кальмиус", - написал Андрющенко в Telegram.

Детали

По его словам, в случае успеха это позволит включить существующую ветку Мариуполь-Асланово-Кальчик-Волноваха в прямое сообщение с Таганрогом и Ростовом-на-Дону.

"На практике это не только глобальное решение вопроса по военной и гражданской логистике, но и кардинальное снижение зависимости от железнодорожного сообщения Крымским мостом", - пояснил Андрющенко.

Он напомнил, что железнодорожное сообщение из Волоновахи на запад идет дальше через Розовку-Мелитополь в Крым, на север – Донецк.

Ранее

В Силах обороны Юга указывали, что у оккупантов в Крыму становится больше проблем с логистикой.

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