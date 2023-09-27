Снижение зависимости от Крымского моста: Андрющенко говорит, оккупанты хотят железную дорогу с Мариуполем, Волновахой и Донецком
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. Российские оккупанты пытаются установить прямое железнодорожное сообщение с Мариуполем, Волновахой и Донецком, сообщил в среду советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, пишет УНН.
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"Оккупанты пытаются построить прямое железнодорожное сообщение с Мариуполем, Волновахой и Донецком. Сейчас это не только разговоры, они начали строительство железнодорожного моста возле села Гранитное через реку Кальмиус", - написал Андрющенко в Telegram.
Детали
По его словам, в случае успеха это позволит включить существующую ветку Мариуполь-Асланово-Кальчик-Волноваха в прямое сообщение с Таганрогом и Ростовом-на-Дону.
"На практике это не только глобальное решение вопроса по военной и гражданской логистике, но и кардинальное снижение зависимости от железнодорожного сообщения Крымским мостом", - пояснил Андрющенко.
Он напомнил, что железнодорожное сообщение из Волоновахи на запад идет дальше через Розовку-Мелитополь в Крым, на север – Донецк.
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