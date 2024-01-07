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ЗСУ знищили ворожий недобудований залізничний міст на Донеччині

ЗСУ знищили ворожий недобудований залізничний міст на Донеччині

Київ • УНН

 • 36204 перегляди

Збройні сили України зруйнували частково побудований залізничний міст біля Гранітного, що перешкоджає планам Росії щодо прямого залізничного сполучення з Маріуполем, Волновахою та Донецьком.

ЗСУ знищили недобудований залізничний міст біля села Гранітне через річку Кальміус, який окупанти будували, щоб встановити пряме залізничне сполучення з Маріуполем, Волновахою та Донецьком, повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, пише УНН.

Вчора ЗСУ прицільним ракетним ударом знищило напівпобудований залізничний міст, цистерни з паливом та інженерний транспорт в районі с. Гранітне. Намагались збити (на фото), але в якості ефективного російське ППО непогано виступила сама інженерна база. 

- написав Андрющенко у Telegram.
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Деталі

За словами радника, тепер запуск прямої залізниці з росії до Маріуполя, Волновахи та Донецьку – це "питання закрите надовго".

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Також під час операції Сили оборони встановили місцезнаходження нових батарей ППО в Маріупольському районі. Координати вже передані відповідним службам.

ЗСУ знищили пункт управління росіян у Саках – Повітряні Сили06.01.24, 08:39 • 124691 перегляд

Нагадаємо

Ще в кінці вересня Петро Андрющенко повідомляв, що окупанти почали будівництво залізничного мосту, щоб встановити пряме залізничне сполучення з Маріуполем, Волновахою та Донецьком.

З його слів, у разі успіху це дозволить включити існуючу гілку Маріуполь-Асланове-Кальчик-Волноваха в пряме сполучення з таганрогом та ростовом-на-дону.

Ганна Оніщенко

Ганна Оніщенко

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