ЗСУ знищили ворожий недобудований залізничний міст на Донеччині
Київ • УНН
Збройні сили України зруйнували частково побудований залізничний міст біля Гранітного, що перешкоджає планам Росії щодо прямого залізничного сполучення з Маріуполем, Волновахою та Донецьком.
ЗСУ знищили недобудований залізничний міст біля села Гранітне через річку Кальміус, який окупанти будували, щоб встановити пряме залізничне сполучення з Маріуполем, Волновахою та Донецьком, повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, пише УНН.
Вчора ЗСУ прицільним ракетним ударом знищило напівпобудований залізничний міст, цистерни з паливом та інженерний транспорт в районі с. Гранітне. Намагались збити (на фото), але в якості ефективного російське ППО непогано виступила сама інженерна база.
Деталі
За словами радника, тепер запуск прямої залізниці з росії до Маріуполя, Волновахи та Донецьку – це "питання закрите надовго".
Також під час операції Сили оборони встановили місцезнаходження нових батарей ППО в Маріупольському районі. Координати вже передані відповідним службам.
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Ще в кінці вересня Петро Андрющенко повідомляв, що окупанти почали будівництво залізничного мосту, щоб встановити пряме залізничне сполучення з Маріуполем, Волновахою та Донецьком.
З його слів, у разі успіху це дозволить включити існуючу гілку Маріуполь-Асланове-Кальчик-Волноваха в пряме сполучення з таганрогом та ростовом-на-дону.