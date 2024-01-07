На Авдіївському напрямку українські захисники відбили 16 атак ворога – Генштаб
Київ • УНН
Українські військові відбили 16 атак в Авдіївці та прилеглих районах, протистояли наступу ворога та артилерійським обстрілам у Донецькій області.
Сили оборони продовжують стримувати ворога на Авдіївському напрямку: відбито 5 атак ворога в районах Новобахмутівки, Авдіївки та ще 11 атак неподалік Первомайського та Невельського Донецької області. Також окупант безуспішно намагався прорвати оборону ЗСУ у районах Мар’їнки та Новомихайлівки; окрім того Сили оборони України відбили низку атак на Лиманському та Куп’янському напрямках.
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ, передає УНН.
Деталі
Оперативна інформація станом на 18.00 07.01.2024 щодо російського вторгнення.
На Авдіївському напрямку українські захисники відбили 5 атак ворога в районах Новобахмутівки, Авдіївки. Неподалік Первомайського та Невельського Донецької області окупанти, за підтримки авіації, безуспішно намагалися покращити тактичне положення, – ЗСУ відбили 11 атак ворога. Також артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали близько 15 населених пунктів (Новокалинове, Новобахмутівка, Бердичі, Авдіївка, Сєверне, Первомайське Донецької області).
На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили 2 атаки біля Синьківки та Іванівки Харківської області. зс рф безуспішно намагалися покращити тактичне положення. В той же час під ворожим артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів Харківської області. Серед них: Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Табаївка.
На Лиманському напрямку відбито 3 атаки російських окупантів східніше Тернів Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів (зокрема, Білогорівка Луганської області та Терни, Ямполівка, Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка Донецької області).
На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито атаку противника поблизу Андріївки Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Дружба Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів (серед них: Григорівка, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області).
На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили атаку противника західніше Вербового Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів (вказуються - Ольгівське, Полтавка, Червоне, Білогір’я, Роботине, П’ятихатки Запорізької області).
В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнали Херсон Херсонської області та Дмитрівка, Очаків Миколаївської області. Авіаційні удари російського агресора в районах населених пунктів Республіканець, Червоний Маяк, Зміївка, Кринки Херсонської області.
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Ворог не відмовляється від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра, - протягом доби противник здійснив 2 безуспішні штурмові дії.
На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено.
На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах здійснює обстріли населених пунктів з території рф. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Клюси, Бучки, Грем’ячка Чернігівської області; Волфине, Іскрисківщина, Мефодівка Сумської області; Уди, Козача Лопань, Вовчанськ, Потихонове Харківської області.
Загалом
протягом доби відбулось 29 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 6 ракетних та 40 авіаційних ударів, здійснив 21 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок атак зс рф є жертви серед цивільного населення, також ідеться про поранених. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові та багатоквартирні будинки, інша цивільна інфраструктура.
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Доповнення
Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 4 районах зосередження особового складу противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено керовану авіаційну ракету Х-59.
Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, склад боєприпасів та артилерійський засіб противника.
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